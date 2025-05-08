https://ria.ru/20250508/reys-2015758565.html

Turkish Airlines отменила рейсы в Россию

Turkish Airlines отменила рейсы в Россию - РИА Новости, 08.05.2025

Turkish Airlines отменила рейсы в Россию

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все рейсы с турецких курортов в города РФ, сообщил РИА Новости осведомленный источник в туриндустрии. РИА Новости, 08.05.2025

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россия

анталья (провинция)

бодрум

turkish airlines

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

москва

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СТАМБУЛ, 8 мая - РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все рейсы с турецких курортов в города РФ, сообщил РИА Новости осведомленный источник в туриндустрии."Turkish Airlines отменила сегодня все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в российские города, в том числе в Москву. Туроператоры сейчас висят на телефоне и пытаются разрешить ситуацию", - сообщил источник.Он предположил, что решение связано с задержками и отменами авиарейсов в российских аэропортах. В частности, отменены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.В то же время турецкая компания-лоукостер Pegasus пока не сообщала об отмене рейсов между курортами и городами РФ.Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились в ряде аэропортов РФ, в том числе 6 мая и 7 мая. Это коснулось, например, аэропортов "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", а также аэропортов Сочи, Казани и других регионов. Часть рейсов были задержаны или отменены. Росавиация утром в среду сообщила, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания.

https://ria.ru/20250505/kuba-2015113239.html

https://ria.ru/20250501/abkhaziya-2014153685.html

россия

анталья (провинция)

бодрум

москва

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россия, анталья (провинция), бодрум, turkish airlines, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), москва