https://ria.ru/20250508/reys-2015758565.html
Turkish Airlines отменила рейсы в Россию
Turkish Airlines отменила рейсы в Россию - РИА Новости, 08.05.2025
Turkish Airlines отменила рейсы в Россию
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все рейсы с турецких курортов в города РФ, сообщил РИА Новости осведомленный источник в туриндустрии. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T11:25:00+03:00
2025-05-08T11:25:00+03:00
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СТАМБУЛ, 8 мая - РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все рейсы с турецких курортов в города РФ, сообщил РИА Новости осведомленный источник в туриндустрии."Turkish Airlines отменила сегодня все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в российские города, в том числе в Москву. Туроператоры сейчас висят на телефоне и пытаются разрешить ситуацию", - сообщил источник.Он предположил, что решение связано с задержками и отменами авиарейсов в российских аэропортах. В частности, отменены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.В то же время турецкая компания-лоукостер Pegasus пока не сообщала об отмене рейсов между курортами и городами РФ.Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились в ряде аэропортов РФ, в том числе 6 мая и 7 мая. Это коснулось, например, аэропортов "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", а также аэропортов Сочи, Казани и других регионов. Часть рейсов были задержаны или отменены. Росавиация утром в среду сообщила, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания.
https://ria.ru/20250505/kuba-2015113239.html
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россия, анталья (провинция), бодрум, turkish airlines, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), москва
Россия, Анталья (провинция), Бодрум, Turkish Airlines, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Москва
Turkish Airlines отменила рейсы в Россию
Turkish Airlines отменила все рейсы в Россию из Антальи, Даламана и Бодрума