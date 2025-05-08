Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал прошедший день очень хорошим и насыщенным - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/putin-2015890119.html
Путин назвал прошедший день очень хорошим и насыщенным
Путин назвал прошедший день очень хорошим и насыщенным - РИА Новости, 08.05.2025
Путин назвал прошедший день очень хорошим и насыщенным
Президент РФ Владимир Путин назвал свой рабочий день в Кремле 8 мая очень хорошим и насыщенным. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T23:44:00+03:00
2025-05-08T23:44:00+03:00
политика
китай
россия
бразилия
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015755840_0:83:3184:1874_1920x0_80_0_0_d5dc2c2155682c40173583a923c2bf38.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал свой рабочий день в Кремле 8 мая очень хорошим и насыщенным. Путин по завершении официального обеда для глав делегаций, который прошёл в Кремле в четверг вечером, лично проводил высоких гостей, с которыми завтра встретится на Параде Победы, соответствующее видео распространила пресс-служба Кремля. Президент пожал руки лидерам и обменялся с каждым из них краткими репликами, а с некоторыми - например, с президентом Бразилии Лулой да Силвой - обнялся. "Очень хорошие встречи. Хороший вечер был", - сказал председатель КНР Си Цзиньпин, покидая Кремль. "Спасибо. И день был очень хороший. Очень насыщенный", - сказал Путин, прощаясь с лидером Китая до завтра.
https://ria.ru/20250508/obed-2015884690.html
китай
россия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015755840_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_ba9372db38a04e2985021f1efb49303b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, китай, россия, бразилия, владимир путин, си цзиньпин
Политика, Китай, Россия, Бразилия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин назвал прошедший день очень хорошим и насыщенным

Путин назвал свой рабочий день в Кремле 8 мая очень хорошим и насыщенным

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал свой рабочий день в Кремле 8 мая очень хорошим и насыщенным.
Путин по завершении официального обеда для глав делегаций, который прошёл в Кремле в четверг вечером, лично проводил высоких гостей, с которыми завтра встретится на Параде Победы, соответствующее видео распространила пресс-служба Кремля.
Президент пожал руки лидерам и обменялся с каждым из них краткими репликами, а с некоторыми - например, с президентом Бразилии Лулой да Силвой - обнялся.
«
"Очень хорошие встречи. Хороший вечер был", - сказал председатель КНР Си Цзиньпин, покидая Кремль.
"Спасибо. И день был очень хороший. Очень насыщенный", - сказал Путин, прощаясь с лидером Китая до завтра.
Обед от имени президента РФ для глав иностранных делегаций, прибывших на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в Великой отечественной войне - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В Кремле завершился обед для иностранных делегаций
Вчера, 22:39
 
ПолитикаКитайРоссияБразилияВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала