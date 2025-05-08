https://ria.ru/20250508/putin-2015890119.html

Путин назвал прошедший день очень хорошим и насыщенным

Путин назвал прошедший день очень хорошим и насыщенным - РИА Новости, 08.05.2025

Путин назвал прошедший день очень хорошим и насыщенным

Президент РФ Владимир Путин назвал свой рабочий день в Кремле 8 мая очень хорошим и насыщенным. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T23:44:00+03:00

2025-05-08T23:44:00+03:00

2025-05-08T23:44:00+03:00

политика

китай

россия

бразилия

владимир путин

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015755840_0:83:3184:1874_1920x0_80_0_0_d5dc2c2155682c40173583a923c2bf38.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал свой рабочий день в Кремле 8 мая очень хорошим и насыщенным. Путин по завершении официального обеда для глав делегаций, который прошёл в Кремле в четверг вечером, лично проводил высоких гостей, с которыми завтра встретится на Параде Победы, соответствующее видео распространила пресс-служба Кремля. Президент пожал руки лидерам и обменялся с каждым из них краткими репликами, а с некоторыми - например, с президентом Бразилии Лулой да Силвой - обнялся. "Очень хорошие встречи. Хороший вечер был", - сказал председатель КНР Си Цзиньпин, покидая Кремль. "Спасибо. И день был очень хороший. Очень насыщенный", - сказал Путин, прощаясь с лидером Китая до завтра.

https://ria.ru/20250508/obed-2015884690.html

китай

россия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, китай, россия, бразилия, владимир путин, си цзиньпин