https://ria.ru/20250508/putin-2015890119.html
Путин назвал прошедший день очень хорошим и насыщенным
Путин назвал прошедший день очень хорошим и насыщенным - РИА Новости, 08.05.2025
Путин назвал прошедший день очень хорошим и насыщенным
Президент РФ Владимир Путин назвал свой рабочий день в Кремле 8 мая очень хорошим и насыщенным. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T23:44:00+03:00
2025-05-08T23:44:00+03:00
2025-05-08T23:44:00+03:00
политика
китай
россия
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владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал свой рабочий день в Кремле 8 мая очень хорошим и насыщенным. Путин по завершении официального обеда для глав делегаций, который прошёл в Кремле в четверг вечером, лично проводил высоких гостей, с которыми завтра встретится на Параде Победы, соответствующее видео распространила пресс-служба Кремля. Президент пожал руки лидерам и обменялся с каждым из них краткими репликами, а с некоторыми - например, с президентом Бразилии Лулой да Силвой - обнялся. "Очень хорошие встречи. Хороший вечер был", - сказал председатель КНР Си Цзиньпин, покидая Кремль. "Спасибо. И день был очень хороший. Очень насыщенный", - сказал Путин, прощаясь с лидером Китая до завтра.
https://ria.ru/20250508/obed-2015884690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, китай, россия, бразилия, владимир путин, си цзиньпин
Политика, Китай, Россия, Бразилия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин назвал прошедший день очень хорошим и насыщенным
Путин назвал свой рабочий день в Кремле 8 мая очень хорошим и насыщенным