https://ria.ru/20250508/putin-2015867507.html

Путин коротко пообщался с президентом Бразилии во время обеда

Путин коротко пообщался с президентом Бразилии во время обеда - РИА Новости, 08.05.2025

Путин коротко пообщался с президентом Бразилии во время обеда

Президент РФ Владимир Путин коротко пообщался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время официального обеда в Кремле, передает корреспондент... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:33:00+03:00

2025-05-08T20:33:00+03:00

2025-05-08T20:37:00+03:00

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луис инасиу лула да силва

юрий ушаков

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин коротко пообщался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время официального обеда в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Во время официального обеда президент Бразилии сел рядом с российским президентом. Путин и Лиула да Силва коротко поговорили, пока остальные гости занимали свои места. Затем президент РФ произнес тост для всех участников мероприятия. Вечером в четверг в Кремле проходит обед от имени президента России для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Путин и Лула да Силва 9 мая проведут в Москве встречу, в ходе которой обсудят ситуацию на Украине, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, бразилия, москва, владимир путин, луис инасиу лула да силва, юрий ушаков