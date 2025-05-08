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Путин коротко пообщался с президентом Бразилии во время обеда
Путин коротко пообщался с президентом Бразилии во время обеда - РИА Новости, 08.05.2025
Путин коротко пообщался с президентом Бразилии во время обеда
Президент РФ Владимир Путин коротко пообщался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время официального обеда в Кремле, передает корреспондент... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:33:00+03:00
2025-05-08T20:33:00+03:00
2025-05-08T20:37:00+03:00
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луис инасиу лула да силва
юрий ушаков
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин коротко пообщался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время официального обеда в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Во время официального обеда президент Бразилии сел рядом с российским президентом. Путин и Лиула да Силва коротко поговорили, пока остальные гости занимали свои места. Затем президент РФ произнес тост для всех участников мероприятия. Вечером в четверг в Кремле проходит обед от имени президента России для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Путин и Лула да Силва 9 мая проведут в Москве встречу, в ходе которой обсудят ситуацию на Украине, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, бразилия, москва, владимир путин, луис инасиу лула да силва, юрий ушаков
Россия, Бразилия, Москва, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, Юрий Ушаков
Путин коротко пообщался с президентом Бразилии во время обеда
Путин коротко пообщался с главой Бразилии во время официального обеда в Кремле