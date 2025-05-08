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Путин "на ногах" переговорил с Мирзиеевым в Кремле
Путин "на ногах" переговорил с Мирзиеевым в Кремле - РИА Новости, 08.05.2025
Путин "на ногах" переговорил с Мирзиеевым в Кремле
Президент России Владимир Путин "на ногах" переговорил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:44:00+03:00
2025-05-08T19:44:00+03:00
2025-05-08T19:51:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин "на ногах" переговорил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Путин встретил в Кремле глав иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Церемония неформальной встречи прошла в Большом Кремлевском дворце перед обедом от имени президента РФ для глав иностранных делегаций.Путин и Мирзиеев обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Президент Узбекистана поздравил российского лидера с праздником."Салам алейкум", - сказал Путин."Салам алейкум.., Всех привез, все здесь у меня", - с улыбкой ответил Мирзиеев.Затем Путин и Мирзиеев коротко побеседовали."Я в вашем распоряжении", - сказал в заключение президент Узбекистана.
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Путин "на ногах" переговорил с Мирзиеевым в Кремле
Путин переговорил с президентом Узбекистана Мирзиеевым в Кремле