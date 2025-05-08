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Путин "на ногах" переговорил с Мирзиеевым в Кремле - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:44 08.05.2025 (обновлено: 19:51 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/putin-2015858982.html
Путин "на ногах" переговорил с Мирзиеевым в Кремле
Путин "на ногах" переговорил с Мирзиеевым в Кремле - РИА Новости, 08.05.2025
Путин "на ногах" переговорил с Мирзиеевым в Кремле
Президент России Владимир Путин "на ногах" переговорил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:44:00+03:00
2025-05-08T19:51:00+03:00
владимир путин
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узбекистан
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шавкат мирзиеев
в мире
парад победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин "на ногах" переговорил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Путин встретил в Кремле глав иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Церемония неформальной встречи прошла в Большом Кремлевском дворце перед обедом от имени президента РФ для глав иностранных делегаций.Путин и Мирзиеев обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Президент Узбекистана поздравил российского лидера с праздником."Салам алейкум", - сказал Путин."Салам алейкум.., Всех привез, все здесь у меня", - с улыбкой ответил Мирзиеев.Затем Путин и Мирзиеев коротко побеседовали."Я в вашем распоряжении", - сказал в заключение президент Узбекистана.
https://ria.ru/20250508/putin-2015859639.html
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Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Узбекистан, Москва, Россия, Шавкат Мирзиеев, В мире, Парад Победы
Путин "на ногах" переговорил с Мирзиеевым в Кремле

Путин переговорил с президентом Узбекистана Мирзиеевым в Кремле

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин "на ногах" переговорил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Путин встретил в Кремле глав иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Церемония неформальной встречи прошла в Большом Кремлевском дворце перед обедом от имени президента РФ для глав иностранных делегаций.
Путин и Мирзиеев обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Президент Узбекистана поздравил российского лидера с праздником.
"Салам алейкум", - сказал Путин.
"Салам алейкум.., Всех привез, все здесь у меня", - с улыбкой ответил Мирзиеев.
Затем Путин и Мирзиеев коротко побеседовали.
"Я в вашем распоряжении", - сказал в заключение президент Узбекистана.
Прибытие зарубежных лидеров в Кремль на обед от имени президента России - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин встретил в Кремле глав иностранных делегаций
Вчера, 19:47
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинУзбекистанМоскваРоссияШавкат МирзиеевВ миреПарад Победы
 
 
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