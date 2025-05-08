https://ria.ru/20250508/putin-2015798088.html
Путин сообщил, какие вопросы обсуждались в ходе переговоров с Си Цзиньпином
Путин сообщил, какие вопросы обсуждались в ходе переговоров с Си Цзиньпином - РИА Новости, 08.05.2025
Путин сообщил, какие вопросы обсуждались в ходе переговоров с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин рассказал, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином были предметно рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:14:00+03:00
2025-05-08T15:14:00+03:00
2025-05-08T15:17:00+03:00
россия
китай
москва
владимир путин
си цзиньпин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином были предметно рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере безопасности, экономики, культуры. "На сегодняшних переговорах были предметно рассмотрены и взаимодействие в сфере политики и безопасности, и экономические связи, и культурно-гуманитарные обмены", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров. Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая провели в Москве переговоры, они также пообщаются в неформальной обстановке за чаем. Председатель КНР станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
https://ria.ru/20250508/putin-2015794057.html
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россия, китай, москва, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Китай, Москва, Владимир Путин, Си Цзиньпин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин сообщил, какие вопросы обсуждались в ходе переговоров с Си Цзиньпином
Путин: на переговорах были рассмотрены вопросы безопасности, экономики, культуры