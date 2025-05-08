https://ria.ru/20250508/putin-2015798088.html

Путин сообщил, какие вопросы обсуждались в ходе переговоров с Си Цзиньпином

Путин сообщил, какие вопросы обсуждались в ходе переговоров с Си Цзиньпином - РИА Новости, 08.05.2025

Путин сообщил, какие вопросы обсуждались в ходе переговоров с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин рассказал, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином были предметно рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:14:00+03:00

2025-05-08T15:14:00+03:00

2025-05-08T15:17:00+03:00

россия

китай

москва

владимир путин

си цзиньпин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином были предметно рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере безопасности, экономики, культуры. "На сегодняшних переговорах были предметно рассмотрены и взаимодействие в сфере политики и безопасности, и экономические связи, и культурно-гуманитарные обмены", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров. Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая провели в Москве переговоры, они также пообщаются в неформальной обстановке за чаем. Председатель КНР станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.

https://ria.ru/20250508/putin-2015794057.html

россия

китай

москва

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россия, китай, москва, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне