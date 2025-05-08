https://ria.ru/20250508/putin-2015797930.html

Отношения России и Китая достигли наивысшего уровня, заявил Путин

Отношения России и Китая достигли наивысшего уровня, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025

Отношения России и Китая достигли наивысшего уровня, заявил Путин

Отношения России и Китая достигли наивысшего уровня, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:14:00+03:00

2025-05-08T15:14:00+03:00

2025-05-08T15:14:00+03:00

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

политика

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая достигли наивысшего уровня, заявил президент России Владимир Путин. "Общее героическое прошлое, боевое братство - надежный фундамент для развития российско-китайских отношений. И эти отношения достигли наивысшего за всю историю уровня", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина, прошедшие в четверг в Кремле, завершились, они продолжались около трех с половиной часов.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

россия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, политика