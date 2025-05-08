Отношения России и Китая достигли наивысшего уровня, заявил Путин
Путин заявил, что отношения РФ и Китая достигли наивысшего за всю историю уровня
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая достигли наивысшего уровня, заявил президент России Владимир Путин.
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"Общее героическое прошлое, боевое братство - надежный фундамент для развития российско-китайских отношений. И эти отношения достигли наивысшего за всю историю уровня", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина, прошедшие в четверг в Кремле, завершились, они продолжались около трех с половиной часов.