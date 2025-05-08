https://ria.ru/20250508/putin-2015787611.html

Путин рассказал о торговом сотрудничестве России и Китая

Путин рассказал о торговом сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 08.05.2025

Путин рассказал о торговом сотрудничестве России и Китая

Россия является одним из ведущих торговых партнеров КНР, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:22:00+03:00

2025-05-08T14:22:00+03:00

2025-05-08T14:30:00+03:00

россия

китай

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия является одним из ведущих торговых партнеров КНР, заявил президент России Владимир Путин."Китай занимает первое место по товарообороту с Россией - в 2024 году этот показатель побил очередной рекорд и составил 245 миллиардов долларов. В свою очередь, наша страна также является одним из ведущих внешнеторговых партнеров КНР", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов.

https://ria.ru/20250508/kitay-2015786650.html

россия

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, владимир путин, экономика