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Путин рассказал о торговом сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 08.05.2025
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14:22 08.05.2025 (обновлено: 14:30 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/putin-2015787611.html
Путин рассказал о торговом сотрудничестве России и Китая
Путин рассказал о торговом сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 08.05.2025
Путин рассказал о торговом сотрудничестве России и Китая
Россия является одним из ведущих торговых партнеров КНР, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:22:00+03:00
2025-05-08T14:30:00+03:00
россия
китай
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия является одним из ведущих торговых партнеров КНР, заявил президент России Владимир Путин."Китай занимает первое место по товарообороту с Россией - в 2024 году этот показатель побил очередной рекорд и составил 245 миллиардов долларов. В свою очередь, наша страна также является одним из ведущих внешнеторговых партнеров КНР", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов.
https://ria.ru/20250508/kitay-2015786650.html
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россия, китай, владимир путин, экономика
Россия, Китай, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о торговом сотрудничестве России и Китая

Путин назвал Россию одним из ведущих торговых партнеров Китая

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия является одним из ведущих торговых партнеров КНР, заявил президент России Владимир Путин.
"Китай занимает первое место по товарообороту с Россией - в 2024 году этот показатель побил очередной рекорд и составил 245 миллиардов долларов. В свою очередь, наша страна также является одним из ведущих внешнеторговых партнеров КНР", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин рассказал об инвестиционном сотрудничестве с Китаем
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