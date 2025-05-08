https://ria.ru/20250508/putin-2015786508.html

Путин рассказал о расчетах во внешнеторговых операциях с Китаем

Путин рассказал о расчетах во внешнеторговых операциях с Китаем - РИА Новости, 08.05.2025

Путин рассказал о расчетах во внешнеторговых операциях с Китаем

Практически все внешнеторговые операции России и Китая выполняются в рублях и юанях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:19:00+03:00

2025-05-08T14:19:00+03:00

2025-05-08T15:28:00+03:00

россия

китай

экономика

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Практически все внешнеторговые операции России и Китая выполняются в рублях и юанях, заявил президент РФ Владимир Путин."Углублению коммерческих связей заметно содействуют и своевременно предпринимаемые в России и Китае скоординированные шаги по переводу расчетов между нашими странами в национальные валюты. Как результат, практически все российско-китайские внешнеторговые операции выполняются в рублях и юанях. То есть, по сути, выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая надежно защищена от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.

https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html

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китай

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россия, китай, экономика, владимир путин, си цзиньпин