https://ria.ru/20250508/putin-2015786508.html
Путин рассказал о расчетах во внешнеторговых операциях с Китаем
Путин рассказал о расчетах во внешнеторговых операциях с Китаем - РИА Новости, 08.05.2025
Путин рассказал о расчетах во внешнеторговых операциях с Китаем
Практически все внешнеторговые операции России и Китая выполняются в рублях и юанях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:19:00+03:00
2025-05-08T14:19:00+03:00
2025-05-08T15:28:00+03:00
россия
китай
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Практически все внешнеторговые операции России и Китая выполняются в рублях и юанях, заявил президент РФ Владимир Путин."Углублению коммерческих связей заметно содействуют и своевременно предпринимаемые в России и Китае скоординированные шаги по переводу расчетов между нашими странами в национальные валюты. Как результат, практически все российско-китайские внешнеторговые операции выполняются в рублях и юанях. То есть, по сути, выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая надежно защищена от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html
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россия, китай, экономика, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Экономика, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин рассказал о расчетах во внешнеторговых операциях с Китаем
Путин: почти все внешнеторговые операции РФ и КНР проводятся в рублях и юанях