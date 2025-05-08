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"Под личным контролем". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин в Москве - РИА Новости, 08.05.2025
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14:16 08.05.2025 (обновлено: 16:38 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html
"Под личным контролем". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин в Москве
"Под личным контролем". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин в Москве - РИА Новости, 08.05.2025
"Под личным контролем". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин в Москве
Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали пакет документов по итогам переговоров и выступили с заявлениями для прессы, рассказав о развитии двусторонних отношений... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:16:00+03:00
2025-05-08T16:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
си цзиньпин
владимир путин
китай
россия
в мире
москва
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали пакет документов по итогам переговоров и выступили с заявлениями для прессы, рассказав о развитии двусторонних отношений и сотрудничестве на международной арене. Стороны подписали ряд договоров:Главное из выступления Путина:&quot;То есть, по сути, выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая надежно защищена от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках&quot;.&quot;Подчеркну, что мы с господином Си Цзиньпином держим и будем держать на постоянном личном контроле все важнейшие аспекты российско-китайского партнерства, делать все необходимое для укрепления как по двусторонней, так и по международной повестке дня&quot;.Главное из выступления Си Цзиньпина:&quot;Позвольте сердечно поблагодарить президента Путина за любезное приглашение российских друзей, за гостеприимный прием. Сейчас мы с господином президентом провели обстоятельные, дружеские, весьма благотворные переговоры и вышли на целый ряд новых важных договоренностей&quot;. Совместное заявление России и Китая:
https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html
https://ria.ru/20250506/ushakov-2015306037.html
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Церемония обмена подписанными документами и заявления для СМИ по итогам российско-китайских переговоров
Церемония обмена подписанными документами и заявления для СМИ по итогам российско-китайских переговоров
2025-05-08T14:16
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PT48M30S
Церемония подписания документов между Россией и Китаем
Кадры с церемонии подписи документов между Россией и Китаем, проходящей после переговоров Путина и Си Цзиньпина
2025-05-08T14:16
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PT0M39S
Путин о взаимодействии России и Китая в рамках БРИКС и ШОС
Россия и Китай плодотворно взаимодействуют в рамках БРИКС и ШОС, подчеркнул Путин
2025-05-08T14:16
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PT0M50S
Путин: Россия и Китай выступают за сохранение памяти о Победе над фашизмом
Россия и Китай выступают за сохранение памяти о Победе над фашизмом как общей ценности для всего человечества, заявил Путин
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80-летие победы в великой отечественной войне, си цзиньпин, владимир путин, китай, россия, в мире, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Китай, Россия, В мире, Москва

"Под личным контролем". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин в Москве

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали пакет документов по итогам переговоров и выступили с заявлениями для прессы, рассказав о развитии двусторонних отношений и сотрудничестве на международной арене.
Стороны подписали ряд договоров:
  • заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху;
  • заявление по стратегической стабильности;
  • меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекционными заболеваниями;
  • соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций;
  • меморандум о сотрудничестве между "Движением первых" и Всекитайской федерацией молодежи;
  • меморандум о сотрудничестве в области создания лунной электростанции для международной научной лунной станции между "Роскосмосом" и КНР;
  • меморандум о сотрудничестве между RT и медиакорпорацией Китая.

Главное из выступления Путина:

  • переговоры России и Китая прошли в теплой, товарищеской атмосфере, были содержательными и продуктивными;
  • отношения между государствами самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры;
  • Россия и Китай продолжат усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь";
  • Россия является одним из ведущих торговых партнеров КНР;
  • активно развивается инвестиционное сотрудничество между двумя странами;
  • практически все внешнеторговые операции России и Китая выполняются в рублях и юанях;
«

"То есть, по сути, выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая надежно защищена от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином
Владимир Путин
Президент России
  • "Газпром" неизменно идет навстречу Пекину и дополнительно обеспечивает поставки сверх контрактных обязательств;
  • крупные китайские автоконцерны, производители микроэлектроники и бытовой техники расширяют свое присутствие на российском рынке;
  • виден прогресс в вопросах обустройства и коммерческого использования Севморпути;
«

"Подчеркну, что мы с господином Си Цзиньпином держим и будем держать на постоянном личном контроле все важнейшие аспекты российско-китайского партнерства, делать все необходимое для укрепления как по двусторонней, так и по международной повестке дня".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином
Владимир Путин
Президент России
  • 9 мая Си Цзиньпин и другие лидеры будут присутствовать на параде Победы в Москве;
  • страны выступают за сохранение памяти о победе над фашизмом как общей ценности для всего человечества;
  • Путин вместе с Си Цзиньпином отметит в сентябре 80-летие окончания Второй мировой войны и почтит память воинов.
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Главное из выступления Си Цзиньпина:

  • важно оставаться надежными партнерами с Москвой, активизировать стратегическое взаимодействие;
  • переговоры с Путиным в Кремле были обстоятельными и плодотворными, удалось выйти на ряд договоренностей;
  • КНР и Россия должны стоять друг с другом, активизировать взаимодействие в ООН, ШОС, БРИКС и отстаивать многосторонность;
«

"Позвольте сердечно поблагодарить президента Путина за любезное приглашение российских друзей, за гостеприимный прием. Сейчас мы с господином президентом провели обстоятельные, дружеские, весьма благотворные переговоры и вышли на целый ряд новых важных договоренностей".

Председатель КНР Си Цзиньпин
Си Цзиньпин
Председатель КНР
  • несмотря на турбулентность международной обстановки, Пекин и Москва будут сохранять приверженность духу вечного добрососедства;
  • координация действий Китая и России в международных делах привносит стабильность и положительную энергию в неспокойный мир.

Совместное заявление России и Китая:

  • советский и китайский народы, победившие фашизм и милитаризм, совершили исторический подвиг во имя человечества;
  • Москва считает, что истребление нацистами мирного населения СССР должно расцениваться как геноцид народов Советского Союза;
  • Россия и КНР ответственны за сохранение достоверной исторической памяти о Второй мировой войне;
  • Москва и Пекин продолжат сообща противостоять неонацизму, попыткам фальсификации истории о Второй мировой войне;
  • Россия и Китай благодарны фронтовикам и труженикам тыла за их героизм, проявленный в годы войны;
  • Москва и Пекин договорились выступать против дискриминации спортсменов, защищать олимпийские ценности, отстаивать принципы честного спорта;
  • страны намерены наращивать взаимодействие для решительного противодействия курсу Вашингтона на "двойное сдерживание" России и КНР;
  • американская программа по созданию новой системы ПРО "Золотой купол" носит глубоко дестабилизирующий характер;
  • риск ядерного конфликта в мире вырос на фоне обострения во взаимоотношениях ядерных государств;
  • не все страны "ядерной пятерки" придерживаются отказа от менталитета холодной войны;
  • военные союзы осуществляют экспансию к рубежам ядерных государств для оказания силового давления;
  • такая экспансия сопровождается шагами по развертыванию продвинутых наступательных систем вооружений;
  • Россия и Китай осудили использование коммерческих космических систем для вмешательства в вооруженные конфликты с участием третьих стран;
  • для долгосрочного урегулирования украинского кризиса надо устранить его первопричины при соблюдении принципов ООН.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСи ЦзиньпинВладимир ПутинКитайРоссияВ миреМосква
 
 
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