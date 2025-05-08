https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html

"Под личным контролем". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин в Москве

"Под личным контролем". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин в Москве - РИА Новости, 08.05.2025

"Под личным контролем". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин в Москве

Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали пакет документов по итогам переговоров и выступили с заявлениями для прессы, рассказав о развитии двусторонних отношений... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:16:00+03:00

2025-05-08T14:16:00+03:00

2025-05-08T16:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

си цзиньпин

владимир путин

китай

россия

в мире

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015740564_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5a972dcdfbabcb9409228b10ea34d85e.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали пакет документов по итогам переговоров и выступили с заявлениями для прессы, рассказав о развитии двусторонних отношений и сотрудничестве на международной арене. Стороны подписали ряд договоров:Главное из выступления Путина:"То есть, по сути, выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая надежно защищена от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках"."Подчеркну, что мы с господином Си Цзиньпином держим и будем держать на постоянном личном контроле все важнейшие аспекты российско-китайского партнерства, делать все необходимое для укрепления как по двусторонней, так и по международной повестке дня".Главное из выступления Си Цзиньпина:"Позвольте сердечно поблагодарить президента Путина за любезное приглашение российских друзей, за гостеприимный прием. Сейчас мы с господином президентом провели обстоятельные, дружеские, весьма благотворные переговоры и вышли на целый ряд новых важных договоренностей". Совместное заявление России и Китая:

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

https://ria.ru/20250506/ushakov-2015306037.html

китай

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония обмена подписанными документами и заявления для СМИ по итогам российско-китайских переговоров Церемония обмена подписанными документами и заявления для СМИ по итогам российско-китайских переговоров 2025-05-08T14:16 true PT48M30S

Церемония подписания документов между Россией и Китаем Кадры с церемонии подписи документов между Россией и Китаем, проходящей после переговоров Путина и Си Цзиньпина 2025-05-08T14:16 true PT0M39S

Путин о взаимодействии России и Китая в рамках БРИКС и ШОС Россия и Китай плодотворно взаимодействуют в рамках БРИКС и ШОС, подчеркнул Путин 2025-05-08T14:16 true PT0M50S

Путин: Россия и Китай выступают за сохранение памяти о Победе над фашизмом Россия и Китай выступают за сохранение памяти о Победе над фашизмом как общей ценности для всего человечества, заявил Путин 2025-05-08T14:16 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, си цзиньпин, владимир путин, китай, россия, в мире, москва