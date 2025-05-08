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Переговоры России и Китая прошли в теплой атмосфере, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025
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14:13 08.05.2025 (обновлено: 14:38 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/putin-2015785143.html
Переговоры России и Китая прошли в теплой атмосфере, заявил Путин
Переговоры России и Китая прошли в теплой атмосфере, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025
Переговоры России и Китая прошли в теплой атмосфере, заявил Путин
Переговоры России и Китая прошли в теплой, товарищеской атмосфере, были содержательными и продуктивными, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:13:00+03:00
2025-05-08T14:38:00+03:00
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Переговоры России и Китая прошли в теплой, товарищеской атмосфере, были содержательными и продуктивными, заявил президент РФ Владимир Путин.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов."Наши переговоры с председателем Китайской Народной Республики прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере, были весьма содержательными и продуктивными", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
https://ria.ru/20250508/kitay-2015786650.html
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: "Переговоры России и Китая прошли в теплой, товарищеской атмосфере"
Переговоры России и Китая прошли в теплой, товарищеской атмосфере, были содержательными и продуктивными, сообщил Путин
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Переговоры России и Китая прошли в теплой атмосфере, заявил Путин

Путин: переговоры России и Китая были содержательными, прошли в теплой атмосфере

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Переговоры России и Китая прошли в теплой, товарищеской атмосфере, были содержательными и продуктивными, заявил президент РФ Владимир Путин.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов.
"Наши переговоры с председателем Китайской Народной Республики прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере, были весьма содержательными и продуктивными", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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