https://ria.ru/20250508/putin-2015785143.html
Переговоры России и Китая прошли в теплой атмосфере, заявил Путин
Переговоры России и Китая прошли в теплой атмосфере, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025
Переговоры России и Китая прошли в теплой атмосфере, заявил Путин
Переговоры России и Китая прошли в теплой, товарищеской атмосфере, были содержательными и продуктивными, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:13:00+03:00
2025-05-08T14:13:00+03:00
2025-05-08T14:38:00+03:00
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Переговоры России и Китая прошли в теплой, товарищеской атмосфере, были содержательными и продуктивными, заявил президент РФ Владимир Путин.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов."Наши переговоры с председателем Китайской Народной Республики прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере, были весьма содержательными и продуктивными", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
https://ria.ru/20250508/kitay-2015786650.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "Переговоры России и Китая прошли в теплой, товарищеской атмосфере"
Переговоры России и Китая прошли в теплой, товарищеской атмосфере, были содержательными и продуктивными, сообщил Путин
2025-05-08T14:13
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Переговоры России и Китая прошли в теплой атмосфере, заявил Путин
Путин: переговоры России и Китая были содержательными, прошли в теплой атмосфере