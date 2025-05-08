https://ria.ru/20250508/putin-2015785143.html

Переговоры России и Китая прошли в теплой атмосфере, заявил Путин

Переговоры России и Китая прошли в теплой атмосфере, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025

Переговоры России и Китая прошли в теплой атмосфере, заявил Путин

Переговоры России и Китая прошли в теплой, товарищеской атмосфере, были содержательными и продуктивными, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:13:00+03:00

2025-05-08T14:13:00+03:00

2025-05-08T14:38:00+03:00

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Переговоры России и Китая прошли в теплой, товарищеской атмосфере, были содержательными и продуктивными, заявил президент РФ Владимир Путин.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов."Наши переговоры с председателем Китайской Народной Республики прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере, были весьма содержательными и продуктивными", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.

https://ria.ru/20250508/kitay-2015786650.html

россия

китай

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Путин: "Переговоры России и Китая прошли в теплой, товарищеской атмосфере" Переговоры России и Китая прошли в теплой, товарищеской атмосфере, были содержательными и продуктивными, сообщил Путин 2025-05-08T14:13 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин