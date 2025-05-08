https://ria.ru/20250508/putin-2015774763.html
Путин рассказал о главном документе по итогам переговоров с Си Цзиньпином
Путин рассказал о главном документе по итогам переговоров с Си Цзиньпином - РИА Новости, 08.05.2025
Путин рассказал о главном документе по итогам переговоров с Си Цзиньпином
Лейтмотивом главного документа, который будет принят по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве, станет 80-летие Победы над нацизмом и... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:04:00+03:00
2025-05-08T13:04:00+03:00
2025-05-08T13:04:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
китай
москва
россия
си цзиньпин
владимир путин
день победы
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лейтмотивом главного документа, который будет принят по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве, станет 80-летие Победы над нацизмом и милитаризмом, в том числе в контексте противодействия попыткам их возрождения, сообщил президент России Владимир Путин. "По итогам наших переговоров предстоит принять целый пакет совместных документов, нацеленных на продвижение взаимодействия в конкретных областях. Главным итоговым документом станет совместное заявление на высшем уровне, лейтмотивом которого является 80-летие Великой Победы и живая связь времен, причем не только в плане исторической памяти и патриотического воспитания молодежи, но и в контексте противодействия попыткам возрождения нацизма и милитаризма, пересмотра итогов Второй мировой войны", - сказал Путин в ходе переговоров в расширенном составе с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Китай, Москва, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, День Победы, В мире
Путин рассказал о главном документе по итогам переговоров с Си Цзиньпином
Путин: лейтмотивом встречи с Си Цзиньпином станет 80-летие Победы над нацизмом