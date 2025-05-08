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Путин рассказал Си Цзиньпину об успешной премьере фильма "Красный шелк" - РИА Новости, 08.05.2025
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12:58 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/putin-2015773865.html
Путин рассказал Си Цзиньпину об успешной премьере фильма "Красный шелк"
Путин рассказал Си Цзиньпину об успешной премьере фильма "Красный шелк" - РИА Новости, 08.05.2025
Путин рассказал Си Цзиньпину об успешной премьере фильма "Красный шелк"
Президент России Владимир Путин рассказал лидеру КНР Си Цзиньпину об успешной премьере российско-китайского фильма "Красный шелк". РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:58:00+03:00
2025-05-08T12:58:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал лидеру КНР Си Цзиньпину об успешной премьере российско-китайского фильма "Красный шелк". Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем. В ходе переговоров в расширенном составе Путин отметил налаживание совместного кинопроизводства и выразил уверенность, что страны снимут немало совместных картин, которые будут с интересом приняты и в РФ, и в КНР. "В феврале этого года в отечественный прокат в России вышел российско-китайский фильм "Красный шёлк", премьера которого была весьма успешной", - сообщил Путин. Фильм "Красный шелк" режиссера Андрея Волгина стал одним из важных совместных проектов России и Китая в рамках перекрестных Годов культуры обеих стран. В картине снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, а также китайские актеры Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа и Хуан Хаонань. Действие фильма разворачивается в 1927 году. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые на все, чтобы получить эту информацию. Бывший царский агент Николай Гарин и молодой красноармеец Артем Светлов объединяются в поисках общего врага.
https://ria.ru/20250508/putin-2015773128.html
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россия, китай, москва, владимир путин, си цзиньпин, милош бикович
Россия, Китай, Москва, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Милош Бикович

Путин рассказал Си Цзиньпину об успешной премьере фильма "Красный шелк"

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал лидеру КНР Си Цзиньпину об успешной премьере российско-китайского фильма "Красный шелк".
Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем. В ходе переговоров в расширенном составе Путин отметил налаживание совместного кинопроизводства и выразил уверенность, что страны снимут немало совместных картин, которые будут с интересом приняты и в РФ, и в КНР.
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"В феврале этого года в отечественный прокат в России вышел российско-китайский фильм "Красный шёлк", премьера которого была весьма успешной", - сообщил Путин.
Фильм "Красный шелк" режиссера Андрея Волгина стал одним из важных совместных проектов России и Китая в рамках перекрестных Годов культуры обеих стран. В картине снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, а также китайские актеры Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа и Хуан Хаонань.
Действие фильма разворачивается в 1927 году. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые на все, чтобы получить эту информацию. Бывший царский агент Николай Гарин и молодой красноармеец Артем Светлов объединяются в поисках общего врага.
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