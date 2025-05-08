https://ria.ru/20250508/putin-2015773865.html

Путин рассказал Си Цзиньпину об успешной премьере фильма "Красный шелк"

Путин рассказал Си Цзиньпину об успешной премьере фильма "Красный шелк" - РИА Новости, 08.05.2025

Путин рассказал Си Цзиньпину об успешной премьере фильма "Красный шелк"

Президент России Владимир Путин рассказал лидеру КНР Си Цзиньпину об успешной премьере российско-китайского фильма "Красный шелк". РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:58:00+03:00

2025-05-08T12:58:00+03:00

2025-05-08T12:58:00+03:00

россия

китай

москва

владимир путин

си цзиньпин

милош бикович

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015745699_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_5132e2e60ebc6882048474f2577236be.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал лидеру КНР Си Цзиньпину об успешной премьере российско-китайского фильма "Красный шелк". Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем. В ходе переговоров в расширенном составе Путин отметил налаживание совместного кинопроизводства и выразил уверенность, что страны снимут немало совместных картин, которые будут с интересом приняты и в РФ, и в КНР. "В феврале этого года в отечественный прокат в России вышел российско-китайский фильм "Красный шёлк", премьера которого была весьма успешной", - сообщил Путин. Фильм "Красный шелк" режиссера Андрея Волгина стал одним из важных совместных проектов России и Китая в рамках перекрестных Годов культуры обеих стран. В картине снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, а также китайские актеры Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа и Хуан Хаонань. Действие фильма разворачивается в 1927 году. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые на все, чтобы получить эту информацию. Бывший царский агент Николай Гарин и молодой красноармеец Артем Светлов объединяются в поисках общего врага.

https://ria.ru/20250508/putin-2015773128.html

https://ria.ru/20250508/putin-2015765447.html

россия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, москва, владимир путин, си цзиньпин, милош бикович