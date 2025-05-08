https://ria.ru/20250508/putin-2015773602.html

Путин поговорил с Мантуровым и Лавровым перед переговорами с Си Цзиньпином

Путин поговорил с Мантуровым и Лавровым перед переговорами с Си Цзиньпином - РИА Новости, 08.05.2025

Путин поговорил с Мантуровым и Лавровым перед переговорами с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин коротко побеседовал с первым вице-премьером Денисом Мантуровым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым перед переговорами с лидером КНР РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:57:00+03:00

2025-05-08T12:57:00+03:00

2025-05-08T12:57:00+03:00

политика

россия

китай

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владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин коротко побеседовал с первым вице-премьером Денисом Мантуровым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым перед переговорами с лидером КНР Си Цзиньпином в расширенном составе в Кремле. Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем. Во время российско-китайских переговоров в расширенном составе за столом Мантуров сидел с левой стороны президента, Лавров - с правой. Глава государства перед началом встречи коротко побеседовал с первым вице-премьером, через некоторое время Путин поговорил с Лавровым, а затем начал свое выступление.

https://ria.ru/20250508/putin-2015754584.html

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китай

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Максим Зубков

политика, россия, китай, москва, сергей лавров, владимир путин, си цзиньпин