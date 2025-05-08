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Путин поговорил с Мантуровым и Лавровым перед переговорами с Си Цзиньпином - РИА Новости, 08.05.2025
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12:57 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/putin-2015773602.html
Путин поговорил с Мантуровым и Лавровым перед переговорами с Си Цзиньпином
Путин поговорил с Мантуровым и Лавровым перед переговорами с Си Цзиньпином - РИА Новости, 08.05.2025
Путин поговорил с Мантуровым и Лавровым перед переговорами с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин коротко побеседовал с первым вице-премьером Денисом Мантуровым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым перед переговорами с лидером КНР РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:57:00+03:00
2025-05-08T12:57:00+03:00
политика
россия
китай
москва
сергей лавров
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин коротко побеседовал с первым вице-премьером Денисом Мантуровым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым перед переговорами с лидером КНР Си Цзиньпином в расширенном составе в Кремле. Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем. Во время российско-китайских переговоров в расширенном составе за столом Мантуров сидел с левой стороны президента, Лавров - с правой. Глава государства перед началом встречи коротко побеседовал с первым вице-премьером, через некоторое время Путин поговорил с Лавровым, а затем начал свое выступление.
https://ria.ru/20250508/putin-2015754584.html
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политика, россия, китай, москва, сергей лавров, владимир путин, си цзиньпин
Политика, Россия, Китай, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин поговорил с Мантуровым и Лавровым перед переговорами с Си Цзиньпином

Путин коротко пообщался с Мантуровым и Лавровым перед переговорами с Китаем

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин коротко побеседовал с первым вице-премьером Денисом Мантуровым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым перед переговорами с лидером КНР Си Цзиньпином в расширенном составе в Кремле.
Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.
Во время российско-китайских переговоров в расширенном составе за столом Мантуров сидел с левой стороны президента, Лавров - с правой. Глава государства перед началом встречи коротко побеседовал с первым вице-премьером, через некоторое время Путин поговорил с Лавровым, а затем начал свое выступление.
Председатель КНР Си Цзиньпин перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин пообщался с Си Цзиньпином перед началом переговоров
Вчера, 11:03
 
ПолитикаРоссияКитайМоскваСергей ЛавровВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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