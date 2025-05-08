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Путин рассказал о большом интересе китайцев к ярмаркам "Сделано в России" - РИА Новости, 08.05.2025
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12:55 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/putin-2015773128.html
Путин рассказал о большом интересе китайцев к ярмаркам "Сделано в России"
Путин рассказал о большом интересе китайцев к ярмаркам "Сделано в России" - РИА Новости, 08.05.2025
Путин рассказал о большом интересе китайцев к ярмаркам "Сделано в России"
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в широком составе рассказал о высоком интересе граждан Китая к ярмаркам "Сделано в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:55:00+03:00
2025-05-08T12:55:00+03:00
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в широком составе рассказал о высоком интересе граждан Китая к ярмаркам "Сделано в России". "Хорошо себя зарекомендовала практика проведения в различных провинциях Китая ярмарок "Сделано в России", которые вызывают большой интерес у китайских граждан. Мы этому очень рады", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе, которые проходят в четверг в Кремле.
https://ria.ru/20250508/putin-2015768942.html
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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин рассказал о большом интересе китайцев к ярмаркам "Сделано в России"

Путин заявил о высоком интересе граждан Китая к ярмаркам "Сделано в России"

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в широком составе рассказал о высоком интересе граждан Китая к ярмаркам "Сделано в России".
"Хорошо себя зарекомендовала практика проведения в различных провинциях Китая ярмарок "Сделано в России", которые вызывают большой интерес у китайских граждан. Мы этому очень рады", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе, которые проходят в четверг в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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