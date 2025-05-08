https://ria.ru/20250508/putin-2015773128.html

Путин рассказал о большом интересе китайцев к ярмаркам "Сделано в России"

Путин рассказал о большом интересе китайцев к ярмаркам "Сделано в России" - РИА Новости, 08.05.2025

Путин рассказал о большом интересе китайцев к ярмаркам "Сделано в России"

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в широком составе рассказал о высоком интересе граждан Китая к ярмаркам "Сделано в... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:55:00+03:00

2025-05-08T12:55:00+03:00

2025-05-08T12:55:00+03:00

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в широком составе рассказал о высоком интересе граждан Китая к ярмаркам "Сделано в России". "Хорошо себя зарекомендовала практика проведения в различных провинциях Китая ярмарок "Сделано в России", которые вызывают большой интерес у китайских граждан. Мы этому очень рады", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе, которые проходят в четверг в Кремле.

https://ria.ru/20250508/putin-2015768942.html

китай

россия

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2025

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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин