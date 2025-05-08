Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о наращивании совместного кинопроизводства России и Китая - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/putin-2015769238.html
Путин заявил о наращивании совместного кинопроизводства России и Китая
Путин заявил о наращивании совместного кинопроизводства России и Китая - РИА Новости, 08.05.2025
Путин заявил о наращивании совместного кинопроизводства России и Китая
Совместное кинопроизводство России и Китая наращивается, работа идет, впереди еще немало совместных кинокартин, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:30:00+03:00
2025-05-08T12:30:00+03:00
россия
китай
казань
владимир путин
си цзиньпин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015755840_0:83:3184:1874_1920x0_80_0_0_d5dc2c2155682c40173583a923c2bf38.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Совместное кинопроизводство России и Китая наращивается, работа идет, впереди еще немало совместных кинокартин, заявил президент РФ Владимир Путин. Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. "Налаживается совместное кинопроизводство. Мы вот с моим другом, с господином председателем в Казани об этом говорили, и работа идёт. Хочу это с удовольствием отметить. В феврале этого года в отечественный прокат в России вышел российско-китайский фильм "Красный шёлк", премьера которого была весьма успешной. Убежден, что нас ждет немало совместных кинокартин, которые с большим интересом будут приняты и в России и в Китае", - сказал Путин в ходе переговоров в расширенном составе. Ранее в Кремле состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе, а также церемония официальной встречи китайского лидера. Путин и Синь Цзиньпин также примут совместные заявления, выступят перед СМИ и пообщаются в неформальной обстановке за чаем. Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
https://ria.ru/20250508/putin-2015768134.html
россия
китай
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015755840_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_ba9372db38a04e2985021f1efb49303b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, казань, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Казань, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Путин заявил о наращивании совместного кинопроизводства России и Китая

Путин: совместное кинопроизводство России и Китая наращивается, работа идет

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Совместное кинопроизводство России и Китая наращивается, работа идет, впереди еще немало совместных кинокартин, заявил президент РФ Владимир Путин.
Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду.
"Налаживается совместное кинопроизводство. Мы вот с моим другом, с господином председателем в Казани об этом говорили, и работа идёт. Хочу это с удовольствием отметить. В феврале этого года в отечественный прокат в России вышел российско-китайский фильм "Красный шёлк", премьера которого была весьма успешной. Убежден, что нас ждет немало совместных кинокартин, которые с большим интересом будут приняты и в России и в Китае", - сказал Путин в ходе переговоров в расширенном составе.
Ранее в Кремле состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе, а также церемония официальной встречи китайского лидера. Путин и Синь Цзиньпин также примут совместные заявления, выступят перед СМИ и пообщаются в неформальной обстановке за чаем.
Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин и Си Цзиньпин провели углубленный и содержательный обмен мнениями
12:23
 
РоссияКитайКазаньВладимир ПутинСи ЦзиньпинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала