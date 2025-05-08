Путин заявил о наращивании совместного кинопроизводства России и Китая
Путин: совместное кинопроизводство России и Китая наращивается, работа идет
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Совместное кинопроизводство России и Китая наращивается, работа идет, впереди еще немало совместных кинокартин, заявил президент РФ Владимир Путин.
Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду.
"Налаживается совместное кинопроизводство. Мы вот с моим другом, с господином председателем в Казани об этом говорили, и работа идёт. Хочу это с удовольствием отметить. В феврале этого года в отечественный прокат в России вышел российско-китайский фильм "Красный шёлк", премьера которого была весьма успешной. Убежден, что нас ждет немало совместных кинокартин, которые с большим интересом будут приняты и в России и в Китае", - сказал Путин в ходе переговоров в расширенном составе.
Ранее в Кремле состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе, а также церемония официальной встречи китайского лидера. Путин и Синь Цзиньпин также примут совместные заявления, выступят перед СМИ и пообщаются в неформальной обстановке за чаем.
Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.