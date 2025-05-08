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Путин и Си Цзиньпин провели углубленный и содержательный обмен мнениями - РИА Новости, 08.05.2025
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12:23 08.05.2025 (обновлено: 12:51 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/putin-2015768134.html
Путин и Си Цзиньпин провели углубленный и содержательный обмен мнениями
Путин и Си Цзиньпин провели углубленный и содержательный обмен мнениями - РИА Новости, 08.05.2025
Путин и Си Цзиньпин провели углубленный и содержательный обмен мнениями
Президент России Владимир Путин заявил, что они с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином провели углубленный и содержательный обмен мнениями... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:23:00+03:00
2025-05-08T12:51:00+03:00
россия
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что они с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином провели углубленный и содержательный обмен мнениями в ходе переговоров в узком составе. "Ранее, только что, в узком составе мы провели углубленный и содержательный обмен мнениями по основным направления российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Наметили планы дальнейшей совместной работы на перспективу", - сказал Путин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе.
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россия, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин провели углубленный и содержательный обмен мнениями

Путин: Россия и Китай провели углубленный и содержательный обмен мнениями

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров. 8 мая 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров. 8 мая 2025
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что они с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином провели углубленный и содержательный обмен мнениями в ходе переговоров в узком составе.
"Ранее, только что, в узком составе мы провели углубленный и содержательный обмен мнениями по основным направления российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Наметили планы дальнейшей совместной работы на перспективу", - сказал Путин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Си Цзиньпина
07:03
 
РоссияВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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