https://ria.ru/20250508/putin-2015768134.html

Путин и Си Цзиньпин провели углубленный и содержательный обмен мнениями

Путин и Си Цзиньпин провели углубленный и содержательный обмен мнениями - РИА Новости, 08.05.2025

Путин и Си Цзиньпин провели углубленный и содержательный обмен мнениями

Президент России Владимир Путин заявил, что они с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином провели углубленный и содержательный обмен мнениями... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:23:00+03:00

2025-05-08T12:23:00+03:00

2025-05-08T12:51:00+03:00

россия

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что они с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином провели углубленный и содержательный обмен мнениями в ходе переговоров в узком составе. "Ранее, только что, в узком составе мы провели углубленный и содержательный обмен мнениями по основным направления российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Наметили планы дальнейшей совместной работы на перспективу", - сказал Путин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе.

https://ria.ru/20250508/peregovory-2015728896.html

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2025

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россия, владимир путин, си цзиньпин