https://ria.ru/20250508/putin-2015765801.html
Отношения России и КНР сохранили положительную динамику, заявил Си Цзиньпин
Отношения России и КНР сохранили положительную динамику, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.05.2025
Отношения России и КНР сохранили положительную динамику, заявил Си Цзиньпин
Отношения России и Китая сохраняют здоровую и восходящую динамику благодаря усилиям, прикладываемым обеими странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:13:00+03:00
2025-05-08T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая сохраняют здоровую и восходящую динамику благодаря усилиям, прикладываемым обеими странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин."Благодаря совместным усилиям отношения двух стран последние годы сохраняют устойчивую, здоровую, восходящую динамику", - сказал он на российско-китайских переговорах в расширенном составе в Кремле.Ранее в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина в узком составе, а также церемония официальной встречи китайского лидера.
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Си Цзиньпин о положительной динамике в отношениях Китая и России
Си Цзиньпин на переговорах с Путиным заявил, что благодаря совместным усилиям отношения Москвы и Пекина сохраняют положительную динамику
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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Отношения России и КНР сохранили положительную динамику, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: отношения России и КНР сохранили положительную динамику