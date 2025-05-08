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Отношения России и КНР сохранили положительную динамику, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.05.2025
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12:13 08.05.2025 (обновлено: 12:17 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/putin-2015765801.html
Отношения России и КНР сохранили положительную динамику, заявил Си Цзиньпин
Отношения России и КНР сохранили положительную динамику, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.05.2025
Отношения России и КНР сохранили положительную динамику, заявил Си Цзиньпин
Отношения России и Китая сохраняют здоровую и восходящую динамику благодаря усилиям, прикладываемым обеими странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:13:00+03:00
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россия
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая сохраняют здоровую и восходящую динамику благодаря усилиям, прикладываемым обеими странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин."Благодаря совместным усилиям отношения двух стран последние годы сохраняют устойчивую, здоровую, восходящую динамику", - сказал он на российско-китайских переговорах в расширенном составе в Кремле.Ранее в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина в узком составе, а также церемония официальной встречи китайского лидера.
https://ria.ru/20250508/putin-2015765447.html
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Си Цзиньпин о положительной динамике в отношениях Китая и России
Си Цзиньпин на переговорах с Путиным заявил, что благодаря совместным усилиям отношения Москвы и Пекина сохраняют положительную динамику
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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Отношения России и КНР сохранили положительную динамику, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: отношения России и КНР сохранили положительную динамику

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая сохраняют здоровую и восходящую динамику благодаря усилиям, прикладываемым обеими странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Благодаря совместным усилиям отношения двух стран последние годы сохраняют устойчивую, здоровую, восходящую динамику", - сказал он на российско-китайских переговорах в расширенном составе в Кремле.
Ранее в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина в узком составе, а также церемония официальной встречи китайского лидера.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин рассказал о планах России и Китая в сфере транспортной инфраструктуры
12:12
 
РоссияКитайСи ЦзиньпинВладимир ПутинВ мире
 
 
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