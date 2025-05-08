https://ria.ru/20250508/putin-2015765801.html

Отношения России и КНР сохранили положительную динамику, заявил Си Цзиньпин

Отношения России и КНР сохранили положительную динамику, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.05.2025

Отношения России и КНР сохранили положительную динамику, заявил Си Цзиньпин

Отношения России и Китая сохраняют здоровую и восходящую динамику благодаря усилиям, прикладываемым обеими странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 08.05.2025

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая сохраняют здоровую и восходящую динамику благодаря усилиям, прикладываемым обеими странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин."Благодаря совместным усилиям отношения двух стран последние годы сохраняют устойчивую, здоровую, восходящую динамику", - сказал он на российско-китайских переговорах в расширенном составе в Кремле.Ранее в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина в узком составе, а также церемония официальной встречи китайского лидера.

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Си Цзиньпин о положительной динамике в отношениях Китая и России Си Цзиньпин на переговорах с Путиным заявил, что благодаря совместным усилиям отношения Москвы и Пекина сохраняют положительную динамику 2025-05-08T12:13 true PT0M52S

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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, в мире