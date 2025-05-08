https://ria.ru/20250508/putin-2015765447.html
Путин рассказал о планах России и Китая в сфере транспортной инфраструктуры
Путин рассказал о планах России и Китая в сфере транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 08.05.2025
Путин рассказал о планах России и Китая в сфере транспортной инфраструктуры
Россия и Китай намерены и далее модернизовать транспортную инфраструктуру и переводить пограничные пункты пропуска на круглосуточный рабочий режим, заявил... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:12:00+03:00
2025-05-08T12:12:00+03:00
2025-05-08T12:29:00+03:00
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены и далее модернизовать транспортную инфраструктуру и переводить пограничные пункты пропуска на круглосуточный рабочий режим, заявил президент РФ Владимир Путин."В 2024 году объем двусторонних внешнеторговых перевозок грузов через пограничные переходы и морские порты России и КНР вырос на 9% - до почти 176 миллионов тонн. Намерены и далее модернизировать транспортную инфраструктуру, переводить пограничные пункты пропуска на круглосуточный рабочий режим", - сказал Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.
https://ria.ru/20250508/putin-2015768134.html
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин рассказал о планах России и Китая в сфере транспортной инфраструктуры
Путин: Россия и Китай будут модернизировать транспортную инфраструктуру