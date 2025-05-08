https://ria.ru/20250508/putin-2015764474.html

Путин отметил сотрудничество России и Китая на международной арене

Путин отметил сотрудничество России и Китая на международной арене - РИА Новости, 08.05.2025

Путин отметил сотрудничество России и Китая на международной арене

Президент России Владимир Путин назвал связи России и Китая важнейшим стабилизирующим фактором на международной арене. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:07:00+03:00

2025-05-08T12:07:00+03:00

2025-05-08T12:57:00+03:00

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал связи России и Китая важнейшим стабилизирующим фактором на международной арене."В условиях непростой геополитической ситуации и глобальной неопределенности российско-китайская внешнеполитическая связка - это важнейший стабилизирующий фактор на международной арене", - сказал Путин в ходе переговоров в расширенном составе с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.Ранее в Кремле состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе, а также церемония официальной встречи китайского лидера. Путин и Синь Цзиньпин также примут совместные заявления, выступят перед СМИ и пообщаются в неформальной обстановке за чаем.

https://ria.ru/20250508/putin-2015764140.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин