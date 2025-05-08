Путин отметил сотрудничество России и Китая на международной арене
Путин назвал связи РФ и Китая стабилизирующим фактором на международной арене
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров. 8 мая 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров. 8 мая 2025
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал связи России и Китая важнейшим стабилизирующим фактором на международной арене.
"В условиях непростой геополитической ситуации и глобальной неопределенности российско-китайская внешнеполитическая связка - это важнейший стабилизирующий фактор на международной арене", - сказал Путин в ходе переговоров в расширенном составе с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.
Ранее в Кремле состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе, а также церемония официальной встречи китайского лидера. Путин и Синь Цзиньпин также примут совместные заявления, выступят перед СМИ и пообщаются в неформальной обстановке за чаем.