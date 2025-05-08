https://ria.ru/20250508/putin-2015764140.html
Путин высказался о создании китайских производств в России
Путин высказался о создании китайских производств в России - РИА Новости, 08.05.2025
Путин высказался о создании китайских производств в России
Россия приветствует создание производств и перенос китайских промышленных компетенций на свою территорию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:06:00+03:00
2025-05-08T12:06:00+03:00
2025-05-08T12:25:00+03:00
россия
владимир путин
си цзиньпин
китай
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия приветствует создание производств и перенос китайских промышленных компетенций на свою территорию, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе переговоров в расширенном составе с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле российский лидер упомянул, что РФ стала главным импортером китайских автомобилей в мире."Одновременно мы приветствуем создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20250508/putin-2015765801.html
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китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, си цзиньпин, китай
Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай
Путин высказался о создании китайских производств в России
Путин: Россия приветствует создание и перенос производств КНР на ее территорию