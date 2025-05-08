https://ria.ru/20250508/putin-2015764140.html

Путин высказался о создании китайских производств в России

Путин высказался о создании китайских производств в России - РИА Новости, 08.05.2025

Путин высказался о создании китайских производств в России

Россия приветствует создание производств и перенос китайских промышленных компетенций на свою территорию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:06:00+03:00

2025-05-08T12:06:00+03:00

2025-05-08T12:25:00+03:00

россия

владимир путин

си цзиньпин

китай

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия приветствует создание производств и перенос китайских промышленных компетенций на свою территорию, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе переговоров в расширенном составе с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле российский лидер упомянул, что РФ стала главным импортером китайских автомобилей в мире."Одновременно мы приветствуем создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20250508/putin-2015765801.html

россия

китай

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Максим Зубков

россия, владимир путин, си цзиньпин, китай