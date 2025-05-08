Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о создании китайских производств в России - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 08.05.2025 (обновлено: 12:25 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/putin-2015764140.html
Путин высказался о создании китайских производств в России
Путин высказался о создании китайских производств в России - РИА Новости, 08.05.2025
Путин высказался о создании китайских производств в России
Россия приветствует создание производств и перенос китайских промышленных компетенций на свою территорию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:06:00+03:00
2025-05-08T12:25:00+03:00
россия
владимир путин
си цзиньпин
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015568007_0:0:3297:1855_1920x0_80_0_0_99631818a8c48853d21f95e2f66ce1a9.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия приветствует создание производств и перенос китайских промышленных компетенций на свою территорию, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе переговоров в расширенном составе с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле российский лидер упомянул, что РФ стала главным импортером китайских автомобилей в мире."Одновременно мы приветствуем создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20250508/putin-2015765801.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015568007_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_cc502400a1f3365751f259eb8587fae1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, си цзиньпин, китай
Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай
Путин высказался о создании китайских производств в России

Путин: Россия приветствует создание и перенос производств КНР на ее территорию

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия приветствует создание производств и перенос китайских промышленных компетенций на свою территорию, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе переговоров в расширенном составе с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле российский лидер упомянул, что РФ стала главным импортером китайских автомобилей в мире.
"Одновременно мы приветствуем создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну", - подчеркнул Путин.
Си Цзиньпин о положительной динамики в отношениях с Россией - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Отношения России и КНР сохранили положительную динамику, заявил Си Цзиньпин
12:13
 
РоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала