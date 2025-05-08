https://ria.ru/20250508/putin-2015764036.html

Путин рассказал о планах сотрудничества с Китаем в агропромышленной сфере

Путин рассказал о планах сотрудничества с Китаем в агропромышленной сфере - РИА Новости, 08.05.2025

Путин рассказал о планах сотрудничества с Китаем в агропромышленной сфере

Россия готова расширять ассортимент российской агропромышленной продукции в Китай, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:05:00+03:00

2025-05-08T12:05:00+03:00

2025-05-08T12:25:00+03:00

экономика

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия готова расширять ассортимент российской агропромышленной продукции в Китай, заявил президент РФ Владимир Путин."Важным фактором поддержания продовольственной безопасности обеих стран стали значительные взаимные поставки сельхозтоваров. Со своей стороны готовы расширять ассортимент экспорта продукции российского агропромышленного комплекса на китайский рынок", - сказал Путин на российско-китайских переговорах в расширенном составе, которые проходят в четверг в Кремле.

https://ria.ru/20250508/putin-2015763201.html

китай

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Путин о важности взаимных поставок сельхозтоваров между Россией и Китаем Путин на переговорах с Си Цзиньпином рассказал о важности взаимных поставок сельхозтоваров4 2025-05-08T12:05 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин