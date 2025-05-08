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Путин рассказал о планах сотрудничества с Китаем в агропромышленной сфере - РИА Новости, 08.05.2025
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12:05 08.05.2025 (обновлено: 12:25 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/putin-2015764036.html
Путин рассказал о планах сотрудничества с Китаем в агропромышленной сфере
Путин рассказал о планах сотрудничества с Китаем в агропромышленной сфере - РИА Новости, 08.05.2025
Путин рассказал о планах сотрудничества с Китаем в агропромышленной сфере
Россия готова расширять ассортимент российской агропромышленной продукции в Китай, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:05:00+03:00
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экономика
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия готова расширять ассортимент российской агропромышленной продукции в Китай, заявил президент РФ Владимир Путин."Важным фактором поддержания продовольственной безопасности обеих стран стали значительные взаимные поставки сельхозтоваров. Со своей стороны готовы расширять ассортимент экспорта продукции российского агропромышленного комплекса на китайский рынок", - сказал Путин на российско-китайских переговорах в расширенном составе, которые проходят в четверг в Кремле.
https://ria.ru/20250508/putin-2015763201.html
китай
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7 495 645-6601
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Путин о важности взаимных поставок сельхозтоваров между Россией и Китаем
Путин на переговорах с Си Цзиньпином рассказал о важности взаимных поставок сельхозтоваров4
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экономика, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин рассказал о планах сотрудничества с Китаем в агропромышленной сфере

Путин: РФ готова расширять ассортимент экспорта агропромышленной продукции в КНР

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия готова расширять ассортимент российской агропромышленной продукции в Китай, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важным фактором поддержания продовольственной безопасности обеих стран стали значительные взаимные поставки сельхозтоваров. Со своей стороны готовы расширять ассортимент экспорта продукции российского агропромышленного комплекса на китайский рынок", - сказал Путин на российско-китайских переговорах в расширенном составе, которые проходят в четверг в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин прокомментировал рекордный товарооборот с Китаем
12:00
 
ЭкономикаКитайРоссияВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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