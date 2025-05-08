https://ria.ru/20250508/putin-2015764036.html
Путин рассказал о планах сотрудничества с Китаем в агропромышленной сфере
Путин рассказал о планах сотрудничества с Китаем в агропромышленной сфере - РИА Новости, 08.05.2025
Путин рассказал о планах сотрудничества с Китаем в агропромышленной сфере
Россия готова расширять ассортимент российской агропромышленной продукции в Китай, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:05:00+03:00
2025-05-08T12:05:00+03:00
2025-05-08T12:25:00+03:00
экономика
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия готова расширять ассортимент российской агропромышленной продукции в Китай, заявил президент РФ Владимир Путин."Важным фактором поддержания продовольственной безопасности обеих стран стали значительные взаимные поставки сельхозтоваров. Со своей стороны готовы расширять ассортимент экспорта продукции российского агропромышленного комплекса на китайский рынок", - сказал Путин на российско-китайских переговорах в расширенном составе, которые проходят в четверг в Кремле.
https://ria.ru/20250508/putin-2015763201.html
китай
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Путин о важности взаимных поставок сельхозтоваров между Россией и Китаем
Путин на переговорах с Си Цзиньпином рассказал о важности взаимных поставок сельхозтоваров4
2025-05-08T12:05
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин рассказал о планах сотрудничества с Китаем в агропромышленной сфере
Путин: РФ готова расширять ассортимент экспорта агропромышленной продукции в КНР