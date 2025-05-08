https://ria.ru/20250508/putin-2015754584.html

Путин пообщался с Си Цзиньпином перед началом переговоров

Путин пообщался с Си Цзиньпином перед началом переговоров - РИА Новости, 08.05.2025

Путин пообщался с Си Цзиньпином перед началом переговоров

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались вдвоем "на ногах" перед началом переговоров с участием делегаций, передает корреспондент... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T11:03:00+03:00

2025-05-08T11:03:00+03:00

2025-05-08T11:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

си цзиньпин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались вдвоем "на ногах" перед началом переговоров с участием делегаций, передает корреспондент РИА Новости. Путин и Си Цзиньпин пообщалась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, пока члены российской и китайской делегаций занимали свои места перед переговорами в узком составе. Ранее в Кремле состоялась церемонии официальной встречи китайского лидера.

https://ria.ru/20250508/putin-2015753997.html

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2025

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владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне