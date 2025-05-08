https://ria.ru/20250508/putin-2015754584.html
Путин пообщался с Си Цзиньпином перед началом переговоров
Путин пообщался с Си Цзиньпином перед началом переговоров - РИА Новости, 08.05.2025
Путин пообщался с Си Цзиньпином перед началом переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались вдвоем "на ногах" перед началом переговоров с участием делегаций, передает корреспондент... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T11:03:00+03:00
2025-05-08T11:03:00+03:00
2025-05-08T11:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
си цзиньпин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались вдвоем "на ногах" перед началом переговоров с участием делегаций, передает корреспондент РИА Новости. Путин и Си Цзиньпин пообщалась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, пока члены российской и китайской делегаций занимали свои места перед переговорами в узком составе. Ранее в Кремле состоялась церемонии официальной встречи китайского лидера.
https://ria.ru/20250508/putin-2015753997.html
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владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Си Цзиньпин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин пообщался с Си Цзиньпином перед началом переговоров
Путин и Си Цзиньпин кратко пообщались перед началом переговоров