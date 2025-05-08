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Путин предложил Си Цзиньпину обсудить отношения России и Китая

Путин предложил Си Цзиньпину обсудить отношения России и Китая - РИА Новости, 08.05.2025

Путин предложил Си Цзиньпину обсудить отношения России и Китая

Президент РФ Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину в ходе его визита в Москву обменяться мнениями по всему комплексу двусторонних отношений. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:57:00+03:00

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2025-05-08T10:57:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

китай

россия

москва

владимир путин

си цзиньпин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину в ходе его визита в Москву обменяться мнениями по всему комплексу двусторонних отношений. "Мы рады вас видеть на торжественных мероприятиях. И уверен, используем это время для того, чтобы обменяться мнениями по всему комплексу наших отношений", - сказал Путин на переговорах в Кремле. Председатель КНР прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня. Планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов.

https://ria.ru/20250508/putin-2015753997.html

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китай

россия

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китай, россия, москва, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне