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Путин предложил Си Цзиньпину обсудить отношения России и Китая - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:57 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/putin-2015754303.html
Путин предложил Си Цзиньпину обсудить отношения России и Китая
Путин предложил Си Цзиньпину обсудить отношения России и Китая - РИА Новости, 08.05.2025
Путин предложил Си Цзиньпину обсудить отношения России и Китая
Президент РФ Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину в ходе его визита в Москву обменяться мнениями по всему комплексу двусторонних отношений. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:57:00+03:00
2025-05-08T10:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
китай
россия
москва
владимир путин
си цзиньпин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину в ходе его визита в Москву обменяться мнениями по всему комплексу двусторонних отношений. "Мы рады вас видеть на торжественных мероприятиях. И уверен, используем это время для того, чтобы обменяться мнениями по всему комплексу наших отношений", - сказал Путин на переговорах в Кремле. Председатель КНР прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня. Планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов.
https://ria.ru/20250508/putin-2015753997.html
https://ria.ru/20250508/putin-2015753448.html
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китай, россия, москва, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Китай, Россия, Москва, Владимир Путин, Си Цзиньпин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин предложил Си Цзиньпину обсудить отношения России и Китая

Путин предложил Си Цзиньпину обменяться мнениями по двусторонним отношениям

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину в ходе его визита в Москву обменяться мнениями по всему комплексу двусторонних отношений.
"Мы рады вас видеть на торжественных мероприятиях. И уверен, используем это время для того, чтобы обменяться мнениями по всему комплексу наших отношений", - сказал Путин на переговорах в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом
10:56
Председатель КНР прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.
Планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКитайРоссияМоскваВладимир ПутинСи Цзиньпин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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