https://ria.ru/20250508/putin-2015753997.html
Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом
Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом - РИА Новости, 08.05.2025
Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом
Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина дорогим другом. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:56:00+03:00
2025-05-08T10:56:00+03:00
2025-05-08T10:56:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина дорогим другом. Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в РФ. Лидеры России и Китая в четверг проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем. "Уважаемый господин председатель, дорогой друг, дорогие китайские друзья, мне доставляет большое удовольствие всех вас приветствовать в Москве. Я очень рад нашей новой встрече", - сказал Путин в начале переговоров с Си Цзиньпином в Кремле. Президент России отметил, что искренне ценит возможность личного прямого общения с лидером Китая.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, москва, си цзиньпин, владимир путин, в мире
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Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом
Путин на встрече с Си Цзиньпином назвал его дорогим другом