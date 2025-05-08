https://ria.ru/20250508/putin-2015753997.html

Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом

Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом - РИА Новости, 08.05.2025

Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом

Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина дорогим другом. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:56:00+03:00

2025-05-08T10:56:00+03:00

2025-05-08T10:56:00+03:00

россия

китай

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина дорогим другом. Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в РФ. Лидеры России и Китая в четверг проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем. "Уважаемый господин председатель, дорогой друг, дорогие китайские друзья, мне доставляет большое удовольствие всех вас приветствовать в Москве. Я очень рад нашей новой встрече", - сказал Путин в начале переговоров с Си Цзиньпином в Кремле. Президент России отметил, что искренне ценит возможность личного прямого общения с лидером Китая.

https://ria.ru/20250508/putin-2015746942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, москва, си цзиньпин, владимир путин, в мире