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Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом - РИА Новости, 08.05.2025
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10:56 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/putin-2015753997.html
Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом
Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом - РИА Новости, 08.05.2025
Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом
Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина дорогим другом. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:56:00+03:00
2025-05-08T10:56:00+03:00
россия
китай
москва
си цзиньпин
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина дорогим другом. Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в РФ. Лидеры России и Китая в четверг проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем. "Уважаемый господин председатель, дорогой друг, дорогие китайские друзья, мне доставляет большое удовольствие всех вас приветствовать в Москве. Я очень рад нашей новой встрече", - сказал Путин в начале переговоров с Си Цзиньпином в Кремле. Президент России отметил, что искренне ценит возможность личного прямого общения с лидером Китая.
https://ria.ru/20250508/putin-2015746942.html
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Россия, Китай, Москва, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом

Путин на встрече с Си Цзиньпином назвал его дорогим другом

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина дорогим другом.
Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в РФ. Лидеры России и Китая в четверг проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.
«
"Уважаемый господин председатель, дорогой друг, дорогие китайские друзья, мне доставляет большое удовольствие всех вас приветствовать в Москве. Я очень рад нашей новой встрече", - сказал Путин в начале переговоров с Си Цзиньпином в Кремле.
Президент России отметил, что искренне ценит возможность личного прямого общения с лидером Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин заявил о большом значении визита Си Цзиньпина в Москву
10:21
 
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