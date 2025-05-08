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Путин призвал помнить о жертвах СССР и Китая во Второй мировой войне - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:54 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/putin-2015753448.html
Путин призвал помнить о жертвах СССР и Китая во Второй мировой войне
Путин призвал помнить о жертвах СССР и Китая во Второй мировой войне - РИА Новости, 08.05.2025
Путин призвал помнить о жертвах СССР и Китая во Второй мировой войне
Неисчислимые жертвы, которые понесли Советский Союз и Китай во Второй мировой войне, стоят того, чтобы о них никогда не забывали, сказал президент РФ Владимир... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:54:00+03:00
2025-05-08T10:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Неисчислимые жертвы, которые понесли Советский Союз и Китай во Второй мировой войне, стоят того, чтобы о них никогда не забывали, сказал президент РФ Владимир Путин во время переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином в четверг в Кремле. "Неисчислимые жертвы, которые понесли оба наших народа, стоят того, чтобы мы никогда об этом не забывали. 27 миллионов жизней отдал Советский Союз, положил на алтарь отечества и на алтарь победы, и 37 миллионов жизней унесла война Китая за свою свободу и независимость. Под руководством коммунистической партии эта победа была достигнута", - сказал Путин. Он также отметил, что боевое братство народов РФ и Китая, сложившееся в суровые военные годы, является одной из фундаментальных основ современных российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин призвал помнить о жертвах СССР и Китая во Второй мировой войне

Путин: жертвы СССР и Китая стоят того, чтобы о них никогда не забывали

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Неисчислимые жертвы, которые понесли Советский Союз и Китай во Второй мировой войне, стоят того, чтобы о них никогда не забывали, сказал президент РФ Владимир Путин во время переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином в четверг в Кремле.
"Неисчислимые жертвы, которые понесли оба наших народа, стоят того, чтобы мы никогда об этом не забывали. 27 миллионов жизней отдал Советский Союз, положил на алтарь отечества и на алтарь победы, и 37 миллионов жизней унесла война Китая за свою свободу и независимость. Под руководством коммунистической партии эта победа была достигнута", - сказал Путин.
Он также отметил, что боевое братство народов РФ и Китая, сложившееся в суровые военные годы, является одной из фундаментальных основ современных российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Си Цзиньпин заявил, что рад принять участие в праздновании Дня Победы
10:23
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКитайРоссияВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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