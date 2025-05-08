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Путин призвал помнить о жертвах СССР и Китая во Второй мировой войне
Путин призвал помнить о жертвах СССР и Китая во Второй мировой войне - РИА Новости, 08.05.2025
Путин призвал помнить о жертвах СССР и Китая во Второй мировой войне
Неисчислимые жертвы, которые понесли Советский Союз и Китай во Второй мировой войне, стоят того, чтобы о них никогда не забывали, сказал президент РФ Владимир... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:54:00+03:00
2025-05-08T10:54:00+03:00
2025-05-08T10:54:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Неисчислимые жертвы, которые понесли Советский Союз и Китай во Второй мировой войне, стоят того, чтобы о них никогда не забывали, сказал президент РФ Владимир Путин во время переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином в четверг в Кремле. "Неисчислимые жертвы, которые понесли оба наших народа, стоят того, чтобы мы никогда об этом не забывали. 27 миллионов жизней отдал Советский Союз, положил на алтарь отечества и на алтарь победы, и 37 миллионов жизней унесла война Китая за свою свободу и независимость. Под руководством коммунистической партии эта победа была достигнута", - сказал Путин. Он также отметил, что боевое братство народов РФ и Китая, сложившееся в суровые военные годы, является одной из фундаментальных основ современных российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин призвал помнить о жертвах СССР и Китая во Второй мировой войне
Путин: жертвы СССР и Китая стоят того, чтобы о них никогда не забывали