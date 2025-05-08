https://ria.ru/20250508/putin-2015748442.html

Россия и Китай развивают связи во благо народов, заявил Путин

Россия и Китай развивают связи во благо народов, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай развивают связи во благо народов, заявил Путин

Россия и Китай развивают связи во благо народов и не против других стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:30:00+03:00

2025-05-08T10:30:00+03:00

2025-05-08T10:34:00+03:00

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай развивают связи во благо народов и не против других стран, заявил президент РФ Владимир Путин.Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем."Боевое братство наших народов, сложившееся в те суровые военные годы, - это одна из фундаментальных основ современных российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Мы развиваем наши связи во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было", - сказал Путин в ходе переговоров.Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2015672589.html

россия

китай

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Мы развиваем наши связи во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было" Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил, что Россия и Китая развивают связи во благо народов обеих стран и "не против кого бы то ни было" 2025-05-08T10:30 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире