https://ria.ru/20250508/putin-2015748086.html

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за решение разделить празднование Победы

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за решение разделить празднование Победы - РИА Новости, 08.05.2025

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за решение разделить празднование Победы

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за решение разделить с Россией празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:28:00+03:00

2025-05-08T10:28:00+03:00

2025-05-08T10:43:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за решение разделить с Россией празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем. "Я признателен, что, как и в прошлую юбилейную дату, это было 10 лет назад, вы приняли решение приехать к нам с визитом и разделить с нами празднование 80-летия священной для нашей страны Великой Победы", - сказал Путин в ходе переговоров. Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.

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Максим Зубков

в мире, россия, китай, москва, си цзиньпин, владимир путин