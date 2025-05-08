Путин поблагодарил Си Цзиньпина за решение разделить празднование Победы
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за решение разделить празднование юбилея Победы
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. 8 мая 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. 8 мая 2025
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за решение разделить с Россией празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.
"Я признателен, что, как и в прошлую юбилейную дату, это было 10 лет назад, вы приняли решение приехать к нам с визитом и разделить с нами празднование 80-летия священной для нашей страны Великой Победы", - сказал Путин в ходе переговоров.
Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.