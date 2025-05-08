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Путин поблагодарил Си Цзиньпина за решение разделить празднование Победы - РИА Новости, 08.05.2025
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10:28 08.05.2025 (обновлено: 10:43 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/putin-2015748086.html
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за решение разделить празднование Победы
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за решение разделить празднование Победы - РИА Новости, 08.05.2025
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за решение разделить празднование Победы
Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за решение разделить с Россией празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:28:00+03:00
2025-05-08T10:43:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за решение разделить с Россией празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем. "Я признателен, что, как и в прошлую юбилейную дату, это было 10 лет назад, вы приняли решение приехать к нам с визитом и разделить с нами празднование 80-летия священной для нашей страны Великой Победы", - сказал Путин в ходе переговоров. Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
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В мире, Россия, Китай, Москва, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за решение разделить празднование Победы

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за решение разделить празднование юбилея Победы

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. 8 мая 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. 8 мая 2025
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за решение разделить с Россией празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.
"Я признателен, что, как и в прошлую юбилейную дату, это было 10 лет назад, вы приняли решение приехать к нам с визитом и разделить с нами празднование 80-летия священной для нашей страны Великой Победы", - сказал Путин в ходе переговоров.
Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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