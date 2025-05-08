https://ria.ru/20250508/putin-2015746942.html
Путин заявил о большом значении визита Си Цзиньпина в Москву
Путин заявил о большом значении визита Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Путин заявил о большом значении визита Си Цзиньпина в Москву
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву имеет большое значение для России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:21:00+03:00
2025-05-08T10:21:00+03:00
2025-05-08T10:45:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву имеет большое значение для России, заявил президент РФ Владимир Путин."Уважаемый господин председатель, дорогой друг, я еще раз хочу вас поблагодарить за сегодняшний визит. Для нас это имеет большое значение", - сказал Путин на переговорах с лидером Китая в Кремле в четверг.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Москва, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о большом значении визита Си Цзиньпина в Москву
Путин: визит Си Цзиньпина в Москву имеет большое значение для России