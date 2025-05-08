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Путин заявил о большом значении визита Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
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10:21 08.05.2025 (обновлено: 10:45 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/putin-2015746942.html
Путин заявил о большом значении визита Си Цзиньпина в Москву
Путин заявил о большом значении визита Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Путин заявил о большом значении визита Си Цзиньпина в Москву
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву имеет большое значение для России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
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москва
россия
си цзиньпин
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву имеет большое значение для России, заявил президент РФ Владимир Путин."Уважаемый господин председатель, дорогой друг, я еще раз хочу вас поблагодарить за сегодняшний визит. Для нас это имеет большое значение", - сказал Путин на переговорах с лидером Китая в Кремле в четверг.
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москва, россия, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Москва, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о большом значении визита Си Цзиньпина в Москву

Путин: визит Си Цзиньпина в Москву имеет большое значение для России

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву имеет большое значение для России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уважаемый господин председатель, дорогой друг, я еще раз хочу вас поблагодарить за сегодняшний визит. Для нас это имеет большое значение", - сказал Путин на переговорах с лидером Китая в Кремле в четверг.
Путин: Мы развиваем наши связи во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Россия и Китай развивают связи во благо народов, заявил Путин
10:30
 
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