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Кремль: встреча Путина и Си Цзиньпина проводится в интересах двух народов - РИА Новости, 08.05.2025
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15:08 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/peskov-2015795416.html
Кремль: встреча Путина и Си Цзиньпина проводится в интересах двух народов
Кремль: встреча Путина и Си Цзиньпина проводится в интересах двух народов - РИА Новости, 08.05.2025
Кремль: встреча Путина и Си Цзиньпина проводится в интересах двух народов
Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве не является "сообщением" для третьих стран, все делается в интересах народов... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:08:00+03:00
2025-05-08T15:08:00+03:00
китай
си цзиньпин
россия
политика
москва
владимир путин
день победы
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве не является "сообщением" для третьих стран, все делается в интересах народов России и Китая, заявил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Отношения России и Китая никогда не были направлены против третьих стран. Это делается ради интересов двух народов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, какое "сообщение" несет сегодняшняя встреча двух лидеров.
https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html
китай
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китай, си цзиньпин, россия, политика, москва, владимир путин, день победы, дмитрий песков
Китай, Си Цзиньпин, Россия, Политика, Москва, Владимир Путин, День Победы, Дмитрий Песков
Кремль: встреча Путина и Си Цзиньпина проводится в интересах двух народов

Песков: встреча Путина и Си Цзиньпина не является сообщением для третьих стран

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве не является "сообщением" для третьих стран, все делается в интересах народов России и Китая, заявил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Отношения России и Китая никогда не были направлены против третьих стран. Это делается ради интересов двух народов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, какое "сообщение" несет сегодняшняя встреча двух лидеров.
Церемония обмена подписанными документами и заявления для СМИ по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
"Под личным контролем". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин в Москве
Вчера, 14:16
 
КитайСи ЦзиньпинРоссияПолитикаМоскваВладимир ПутинДень ПобедыДмитрий Песков
 
 
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