https://ria.ru/20250508/peskov-2015795416.html

Кремль: встреча Путина и Си Цзиньпина проводится в интересах двух народов

Кремль: встреча Путина и Си Цзиньпина проводится в интересах двух народов - РИА Новости, 08.05.2025

Кремль: встреча Путина и Си Цзиньпина проводится в интересах двух народов

Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве не является "сообщением" для третьих стран, все делается в интересах народов... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:08:00+03:00

2025-05-08T15:08:00+03:00

2025-05-08T15:08:00+03:00

китай

си цзиньпин

россия

политика

москва

владимир путин

день победы

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве не является "сообщением" для третьих стран, все делается в интересах народов России и Китая, заявил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Отношения России и Китая никогда не были направлены против третьих стран. Это делается ради интересов двух народов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, какое "сообщение" несет сегодняшняя встреча двух лидеров.

https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html

китай

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, си цзиньпин, россия, политика, москва, владимир путин, день победы, дмитрий песков