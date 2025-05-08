https://ria.ru/20250508/peskov-2015795416.html
Кремль: встреча Путина и Си Цзиньпина проводится в интересах двух народов
Кремль: встреча Путина и Си Цзиньпина проводится в интересах двух народов - РИА Новости, 08.05.2025
Кремль: встреча Путина и Си Цзиньпина проводится в интересах двух народов
Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве не является "сообщением" для третьих стран, все делается в интересах народов... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:08:00+03:00
2025-05-08T15:08:00+03:00
2025-05-08T15:08:00+03:00
китай
си цзиньпин
россия
политика
москва
владимир путин
день победы
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве не является "сообщением" для третьих стран, все делается в интересах народов России и Китая, заявил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Отношения России и Китая никогда не были направлены против третьих стран. Это делается ради интересов двух народов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, какое "сообщение" несет сегодняшняя встреча двух лидеров.
https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кремль: встреча Путина и Си Цзиньпина проводится в интересах двух народов
Песков: встреча Путина и Си Цзиньпина не является сообщением для третьих стран