https://ria.ru/20250508/peskov-2015792145.html
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали тему американских тарифов
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали тему американских тарифов - РИА Новости, 08.05.2025
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали тему американских тарифов
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин еще не обсуждали тему американских тарифов, но переговоры лидеров продолжаются, сообщил... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:45:00+03:00
2025-05-08T14:45:00+03:00
2025-05-08T14:58:00+03:00
россия
си цзиньпин
китай
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин еще не обсуждали тему американских тарифов, но переговоры лидеров продолжаются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком и расширенном составе, прошедшие в четверг в Кремле, завершились, они продолжались около трех с половиной часов."Нет. Но переговоры Путина и Си продолжаются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры американские тарифы.
https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, си цзиньпин, китай, политика, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Си Цзиньпин, Китай, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали тему американских тарифов
Песков: Путин и Си Цзиньпин пока не обсуждали тему американских тарифов