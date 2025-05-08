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Путин и Си Цзиньпин не обсуждали тему американских тарифов - РИА Новости, 08.05.2025
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14:45 08.05.2025 (обновлено: 14:58 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/peskov-2015792145.html
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали тему американских тарифов
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали тему американских тарифов - РИА Новости, 08.05.2025
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали тему американских тарифов
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин еще не обсуждали тему американских тарифов, но переговоры лидеров продолжаются, сообщил... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:45:00+03:00
2025-05-08T14:58:00+03:00
россия
си цзиньпин
китай
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин еще не обсуждали тему американских тарифов, но переговоры лидеров продолжаются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком и расширенном составе, прошедшие в четверг в Кремле, завершились, они продолжались около трех с половиной часов."Нет. Но переговоры Путина и Си продолжаются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры американские тарифы.
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россия, си цзиньпин, китай, политика, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Си Цзиньпин, Китай, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали тему американских тарифов

Песков: Путин и Си Цзиньпин пока не обсуждали тему американских тарифов

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин еще не обсуждали тему американских тарифов, но переговоры лидеров продолжаются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком и расширенном составе, прошедшие в четверг в Кремле, завершились, они продолжались около трех с половиной часов.
«
"Нет. Но переговоры Путина и Си продолжаются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры американские тарифы.
Церемония обмена подписанными документами и заявления для СМИ по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
"Под личным контролем". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин в Москве
Вчера, 14:16
 
РоссияСи ЦзиньпинКитайПолитикаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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