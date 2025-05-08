https://ria.ru/20250508/peskov-2015792145.html

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали тему американских тарифов

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали тему американских тарифов - РИА Новости, 08.05.2025

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали тему американских тарифов

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин еще не обсуждали тему американских тарифов, но переговоры лидеров продолжаются, сообщил... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:45:00+03:00

2025-05-08T14:45:00+03:00

2025-05-08T14:58:00+03:00

россия

си цзиньпин

китай

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин еще не обсуждали тему американских тарифов, но переговоры лидеров продолжаются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком и расширенном составе, прошедшие в четверг в Кремле, завершились, они продолжались около трех с половиной часов."Нет. Но переговоры Путина и Си продолжаются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры американские тарифы.

https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, си цзиньпин, китай, политика, владимир путин, дмитрий песков