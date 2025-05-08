https://ria.ru/20250508/peregovory-2015789019.html

Переговоры с Путиным были обстоятельны и плодотворны, заявил Си Цзиньпин

Переговоры с Путиным были обстоятельны и плодотворны, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.05.2025

Переговоры с Путиным были обстоятельны и плодотворны, заявил Си Цзиньпин

Председатель КНР СИ Цзиньпин заявил, что его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле были обстоятельными и плодотворными, сторонам на... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:29:00+03:00

2025-05-08T14:29:00+03:00

2025-05-08T14:34:00+03:00

си цзиньпин

китай

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель КНР СИ Цзиньпин заявил, что его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле были обстоятельными и плодотворными, сторонам на них удалось выйти на ряд договоренностей."Мы с господином президентом провели обстоятельные, дружеские, весьма плодотворные переговоры и вышли на целый ряд новых важных договоренностей", - сказал Си Цзиньпин в рамках заявления для прессы.Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая провели в Москве переговоры, они также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.

https://ria.ru/20250508/putin-2015789384.html

китай

россия

москва

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си цзиньпин, китай, россия, москва, владимир путин