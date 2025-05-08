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Переговоры с Путиным были обстоятельны и плодотворны, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.05.2025
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14:29 08.05.2025 (обновлено: 14:34 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/peregovory-2015789019.html
Переговоры с Путиным были обстоятельны и плодотворны, заявил Си Цзиньпин
Переговоры с Путиным были обстоятельны и плодотворны, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.05.2025
Переговоры с Путиным были обстоятельны и плодотворны, заявил Си Цзиньпин
Председатель КНР СИ Цзиньпин заявил, что его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле были обстоятельными и плодотворными, сторонам на... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:29:00+03:00
2025-05-08T14:34:00+03:00
си цзиньпин
китай
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель КНР СИ Цзиньпин заявил, что его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле были обстоятельными и плодотворными, сторонам на них удалось выйти на ряд договоренностей."Мы с господином президентом провели обстоятельные, дружеские, весьма плодотворные переговоры и вышли на целый ряд новых важных договоренностей", - сказал Си Цзиньпин в рамках заявления для прессы.Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая провели в Москве переговоры, они также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.
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си цзиньпин, китай, россия, москва, владимир путин
Си Цзиньпин, Китай, Россия, Москва, Владимир Путин
Переговоры с Путиным были обстоятельны и плодотворны, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: переговоры с Путиным были обстоятельны и плодотворны

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель КНР СИ Цзиньпин заявил, что его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле были обстоятельными и плодотворными, сторонам на них удалось выйти на ряд договоренностей.
"Мы с господином президентом провели обстоятельные, дружеские, весьма плодотворные переговоры и вышли на целый ряд новых важных договоренностей", - сказал Си Цзиньпин в рамках заявления для прессы.
Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая провели в Москве переговоры, они также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин дал оценку российско-китайскому сотрудничеству в БРИКС и ШОС
Вчера, 14:32
 
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