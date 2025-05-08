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Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры с участием делегаций

Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры с участием делегаций - РИА Новости, 08.05.2025

Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры с участием делегаций

В Москве проходят переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе. Ключевые моменты встречи на высшем уровне — в... РИА Новости, 08.05.2025

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2025-05-08T12:08:00+03:00

2025-05-08T12:28:00+03:00

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си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве проходят переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе. Ключевые моменты встречи на высшем уровне — в материале РИА Новости.Основные заявления российского лидера:В свою очередь, Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения России и Китая сохраняют здоровую и восходящую динамику благодаря усилиям, прикладываемым обеими странами.До этого лидеры провели переговоры в узком составе.Си Цзиньпин прилетел в Москву накануне. Ожидается, что его визит в Россию продлится до 10 мая, он примет участие в торжествах ко Дню Победы.Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.

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