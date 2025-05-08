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Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры с участием делегаций
Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры с участием делегаций - РИА Новости, 08.05.2025
Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры с участием делегаций
В Москве проходят переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе. Ключевые моменты встречи на высшем уровне — в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:08:00+03:00
2025-05-08T12:08:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве проходят переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе. Ключевые моменты встречи на высшем уровне — в материале РИА Новости.Основные заявления российского лидера:В свою очередь, Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения России и Китая сохраняют здоровую и восходящую динамику благодаря усилиям, прикладываемым обеими странами.До этого лидеры провели переговоры в узком составе.Си Цзиньпин прилетел в Москву накануне. Ожидается, что его визит в Россию продлится до 10 мая, он примет участие в торжествах ко Дню Победы.Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
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Путин о важности взаимных поставок сельхозтоваров между Россией и Китаем
Путин на переговорах с Си Цзиньпином рассказал о важности взаимных поставок сельхозтоваров4
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Си Цзиньпин о положительной динамике в отношениях Китая и России
Си Цзиньпин на переговорах с Путиным заявил, что благодаря совместным усилиям отношения Москвы и Пекина сохраняют положительную динамику
2025-05-08T12:08
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в мире, россия, китай, москва, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Москва, Си Цзиньпин, Владимир Путин
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве проходят переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе. Ключевые моменты встречи на высшем уровне — в материале РИА Новости.
Основные заявления российского лидера:
- Путин предложил на переговорах в расширенном составе подробно рассмотреть практические аспекты сотрудничества.
- Россия и Китай на переговорах в узком составе наметили планы дальнейшей работы на перспективу.
- Лидеры провели углубленный и содержательный обмен мнениями во время переговоров в узком составе.
- Правительства России и Китая работают эффективно.
- Рекордные показатели товарооборота двух стран — это не предел, работа по сохранению положительной торговой динамики продолжается.
- Энергетика является локомотивом связей России и КНР, на подходе новые совместные инициативы стран в этой сфере.
- Путин анонсировал заключение соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Китаем.
- Россия стала главным импортером китайских авто в мире.
- Москва готова расширять ассортимент российской агропромышленной продукции в КНР.
- Россия и Китай намерены и далее модернизовать транспортную инфраструктуру.
- Россия намерена создавать комфортные условия для деятельности китайских компаний в стране.
- Россия приветствует создание и перенос китайских производств на ее территорию.
- Путин назвал связи Москвы и Пекина важнейшим стабилизирующим фактором на международной арене.
- Сотрудничество двух стран будет развиваться и далее на благо их народов.
В свою очередь, Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения России и Китая сохраняют здоровую и восходящую динамику благодаря усилиям, прикладываемым обеими странами.
До этого лидеры провели переговоры в узком составе.
Си Цзиньпин
прилетел в Москву
накануне. Ожидается, что его визит в Россию продлится до 10 мая, он примет участие в торжествах ко Дню Победы.
Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.
Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.