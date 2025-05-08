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В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 08.05.2025

В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Москве проходят переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Ключевые моменты встречи на высшем уровне — в материале РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве проходят переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Ключевые моменты встречи на высшем уровне — в материале РИА Новости.Основные заявления российского лидера — в материале РИА Новости.Основные заявления главы Китая:Позже лидеры продолжили переговоры в расширенном составе.При приезде главы КНР в Кремль в Георгиевском зале прошла церемония официальной встречи китайского лидера. В ней приняли участие Путин и Си Цзиньпин, а также представители российской и китайской делегаций.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, переговоры пройдут в разных форматах. Так, будет беседа в узком составе, переговоры между двумя делегациями и общение лидеров государств в формате один на один.Си Цзиньпин прилетел в Москву накануне. Ожидается, что его визит в Россию продлится до 10 мая, он примет участие в торжествах ко Дню Победы.Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

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LIVE: Российско-китайские переговоры LIVE: Российско-китайские переговоры 2025-05-08T10:10 true PT11M48S

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире