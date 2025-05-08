https://ria.ru/20250508/peregovory-2015744707.html
В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина
В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 08.05.2025
В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина
В Москве проходят переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Ключевые моменты встречи на высшем уровне — в материале РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:10:00+03:00
2025-05-08T10:10:00+03:00
2025-05-08T11:59:00+03:00
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
в мире
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве проходят переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Ключевые моменты встречи на высшем уровне — в материале РИА Новости.Основные заявления российского лидера — в материале РИА Новости.Основные заявления главы Китая:Позже лидеры продолжили переговоры в расширенном составе.При приезде главы КНР в Кремль в Георгиевском зале прошла церемония официальной встречи китайского лидера. В ней приняли участие Путин и Си Цзиньпин, а также представители российской и китайской делегаций.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, переговоры пройдут в разных форматах. Так, будет беседа в узком составе, переговоры между двумя делегациями и общение лидеров государств в формате один на один.Си Цзиньпин прилетел в Москву накануне. Ожидается, что его визит в Россию продлится до 10 мая, он примет участие в торжествах ко Дню Победы.Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Российско-китайские переговоры
LIVE: Российско-китайские переговоры
2025-05-08T10:10
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PT11M48S
Путин: "Мы развиваем наши связи во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было"
Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил, что Россия и Китая развивают связи во благо народов обеих стран и "не против кого бы то ни было"
2025-05-08T10:10
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PT0M23S
Си Цзиньпин: российские и китайские народы 80 лет назад ценой тяжелых потерь одержали великую Победу
Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил, что российские и китайские народы 80 лет назад ценой тяжелых потерь одержали великую Победу, внеся огромный исторический вклад в дело мира во всем мире и в прогресс человечества
2025-05-08T10:10
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Встреча Путина и Си Цзиньпина в Кремле
Кадры с церемонии встречи Си Цзиньпина и Путина публикует Кремль
2025-05-08T10:10
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PT0M40S
РИА Новости
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве проходят переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Ключевые моменты встречи на высшем уровне — в материале РИА Новости.
Основные заявления российского лидера — в материале РИА Новости.
- Путин поблагодарил Си Цзиньпина за решение разделить с Россией празднование 80-летнего юбилея Победы.
- Президент сообщил о готовности вновь посетить Китай с официальным визитом.
- Россия и Китай развивают связи во благо народов и не против других стран.
- Отношения Москвы и Пекина носят взаимовыгодный характер.
- Правительства России и КНР работают над реализацией всего массива двусторонних договоренностей.
- Визит Си Цзиньпина в Москву имеет большое значение для России.
- Путин предложил Си Цзиньпину обменяться мнениями по всему комплексу двусторонних отношений.
Основные заявления главы Китая:
- Си Цзиньпин отметил, что очень рад принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы.
- Пекин и Москва готовы защищать правду об истории Второй мировой войны.
- Российские и китайские народы 80 лет назад ценой тяжелых потерь одержали Великую Победу, внеся огромный исторический вклад в дело мира во всем мире и прогресс человечества.
Позже лидеры продолжили переговоры в расширенном составе.
При приезде главы КНР в Кремль в Георгиевском зале прошла церемония официальной встречи китайского лидера. В ней приняли участие Путин и Си Цзиньпин, а также представители российской и китайской делегаций.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, переговоры пройдут в разных форматах. Так, будет беседа в узком составе, переговоры между двумя делегациями и общение лидеров государств в формате один на один.
Си Цзиньпин
прилетел в Москву
накануне. Ожидается, что его визит в Россию
продлится до 10 мая, он примет участие в торжествах ко Дню Победы.
Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.
Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.