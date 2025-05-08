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В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 08.05.2025
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07:03 08.05.2025 (обновлено: 12:45 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/peregovory-2015728896.html
В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Си Цзиньпина
В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 08.05.2025
В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Си Цзиньпина
Переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут в разных форматах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T07:03:00+03:00
2025-05-08T12:45:00+03:00
москва
си цзиньпин
россия
политика
китай
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут в разных форматах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.&quot;Будет, естественно, и беседа в узком составе. Хотя само по себе понятие узкого состава, наверное, малоприменимо для российско-китайских отношений, там узкий состав будет такой обширный. Потом будут переговоры между двумя делегациями. И потом еще отдельно лидеры — у них будет отдельное чаепитие, отдельный ланч. Поэтому это будет длительное общение в разном составе, в том числе и один на один, конечно&quot;, — сказал представитель Кремля.Си Цзиньпин прилетел в Москву накануне. Ожидается, что его визит в Россию продлится до 10 мая, он примет участие в торжествах ко Дню Победы.В Кремле отмечали, что лидеры России и Китая обсудят широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня.Как уточнял помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров в узком и широком составе 8 мая подпишут совместные заявления о дальнейшем углублении отношений и о глобальной стратегической стабильности.
https://ria.ru/20250506/ushakov-2015308828.html
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москва, си цзиньпин, россия, политика, китай, владимир путин, дмитрий песков
Москва, Си Цзиньпин, Россия, Политика, Китай, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Си Цзиньпина

Песков: переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут в разных форматах

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут в разных форматах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
«

"Будет, естественно, и беседа в узком составе. Хотя само по себе понятие узкого состава, наверное, малоприменимо для российско-китайских отношений, там узкий состав будет такой обширный. Потом будут переговоры между двумя делегациями. И потом еще отдельно лидеры — у них будет отдельное чаепитие, отдельный ланч. Поэтому это будет длительное общение в разном составе, в том числе и один на один, конечно", — сказал представитель Кремля.

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Как уточнял помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров в узком и широком составе 8 мая подпишут совместные заявления о дальнейшем углублении отношений и о глобальной стратегической стабильности.
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