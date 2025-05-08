https://ria.ru/20250508/peregovory-2015728896.html

В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 08.05.2025

В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Си Цзиньпина

Переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут в разных форматах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T07:03:00+03:00

2025-05-08T07:03:00+03:00

2025-05-08T12:45:00+03:00

москва

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут в разных форматах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину."Будет, естественно, и беседа в узком составе. Хотя само по себе понятие узкого состава, наверное, малоприменимо для российско-китайских отношений, там узкий состав будет такой обширный. Потом будут переговоры между двумя делегациями. И потом еще отдельно лидеры — у них будет отдельное чаепитие, отдельный ланч. Поэтому это будет длительное общение в разном составе, в том числе и один на один, конечно", — сказал представитель Кремля.Си Цзиньпин прилетел в Москву накануне. Ожидается, что его визит в Россию продлится до 10 мая, он примет участие в торжествах ко Дню Победы.В Кремле отмечали, что лидеры России и Китая обсудят широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня.Как уточнял помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров в узком и широком составе 8 мая подпишут совместные заявления о дальнейшем углублении отношений и о глобальной стратегической стабильности.

https://ria.ru/20250506/ushakov-2015308828.html

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