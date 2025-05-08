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Си Цзиньпин будет присутствовать на параде Победы в Москве, заявил Путин
Си Цзиньпин будет присутствовать на параде Победы в Москве, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025
Си Цзиньпин будет присутствовать на параде Победы в Москве, заявил Путин
Девятого мая председатель КНР Си Цзиньпин и другие лидеры будут присутствовать на параде Победы в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:15:00+03:00
2025-05-08T14:15:00+03:00
2025-05-08T14:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Девятого мая председатель КНР Си Цзиньпин и другие лидеры будут присутствовать на параде Победы в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина, прошедшие в четверг в Кремле, завершились, они продолжались около трех с половиной часов."Нынешний визит господина Си Цзиньпина приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и завтра мы вместе со многими зарубежными лидерами примем участие в юбилейных мероприятиях, будем присутствовать на параде Победы", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, си цзиньпин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин будет присутствовать на параде Победы в Москве, заявил Путин
Путин: Си Цзиньпин и другие лидеры будет присутствовать на параде в Москве