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Си Цзиньпин будет присутствовать на параде Победы в Москве, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:15 08.05.2025 (обновлено: 14:51 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/parad-2015785480.html
Си Цзиньпин будет присутствовать на параде Победы в Москве, заявил Путин
Си Цзиньпин будет присутствовать на параде Победы в Москве, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025
Си Цзиньпин будет присутствовать на параде Победы в Москве, заявил Путин
Девятого мая председатель КНР Си Цзиньпин и другие лидеры будут присутствовать на параде Победы в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:15:00+03:00
2025-05-08T14:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Девятого мая председатель КНР Си Цзиньпин и другие лидеры будут присутствовать на параде Победы в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина, прошедшие в четверг в Кремле, завершились, они продолжались около трех с половиной часов."Нынешний визит господина Си Цзиньпина приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и завтра мы вместе со многими зарубежными лидерами примем участие в юбилейных мероприятиях, будем присутствовать на параде Победы", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
https://ria.ru/20250508/den-2015770639.html
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москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, си цзиньпин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин будет присутствовать на параде Победы в Москве, заявил Путин

Путин: Си Цзиньпин и другие лидеры будет присутствовать на параде в Москве

© РИА Новости / Григорий Дукор | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25 на генеральной репетиции воздушной части военного парада в Москве
Штурмовики Су-25 на генеральной репетиции воздушной части военного парада в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Григорий Дукор
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Штурмовики Су-25 на генеральной репетиции воздушной части военного парада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Девятого мая председатель КНР Си Цзиньпин и другие лидеры будут присутствовать на параде Победы в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина, прошедшие в четверг в Кремле, завершились, они продолжались около трех с половиной часов.
"Нынешний визит господина Си Цзиньпина приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и завтра мы вместе со многими зарубежными лидерами примем участие в юбилейных мероприятиях, будем присутствовать на параде Победы", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В Москве к 80-летию Победы подготовили масштабную программу
Вчера, 12:39
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМосква80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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