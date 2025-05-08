https://ria.ru/20250508/parad-2015785480.html

Си Цзиньпин будет присутствовать на параде Победы в Москве, заявил Путин

Си Цзиньпин будет присутствовать на параде Победы в Москве, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025

Си Цзиньпин будет присутствовать на параде Победы в Москве, заявил Путин

Девятого мая председатель КНР Си Цзиньпин и другие лидеры будут присутствовать на параде Победы в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:15:00+03:00

2025-05-08T14:15:00+03:00

2025-05-08T14:51:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Девятого мая председатель КНР Си Цзиньпин и другие лидеры будут присутствовать на параде Победы в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина, прошедшие в четверг в Кремле, завершились, они продолжались около трех с половиной часов."Нынешний визит господина Си Цзиньпина приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и завтра мы вместе со многими зарубежными лидерами примем участие в юбилейных мероприятиях, будем присутствовать на параде Победы", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.

https://ria.ru/20250508/den-2015770639.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, си цзиньпин