https://ria.ru/20250508/orban-2015818051.html

Орбан жестко ответил на заявление фон дер Ляйен об Украине

Орбан жестко ответил на заявление фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 08.05.2025

Орбан жестко ответил на заявление фон дер Ляйен об Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X раскритиковал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за призыв ускорить вступление Украины в Евросоюз. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:40:00+03:00

2025-05-08T16:40:00+03:00

2025-05-08T16:40:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X раскритиковал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за призыв ускорить вступление Украины в Евросоюз."Предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обанкротит Европу и ляжет непосильным бременем на домохозяйства в Центральной Европе. Мы не позволим Брюсселю заставить венгерские семьи платить цену за вступление Украины в ЕС!" — написал политик.На этой неделе Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ускорить процесс присоединения Украины и открыть переговоры по существу с Киевом уже в 2025 году.В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?" Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его мнению, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, при этом вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://ria.ru/20250506/orban-2015405252.html

https://ria.ru/20250505/zelenskiy-2015156341.html

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в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз