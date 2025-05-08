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Орбан жестко ответил на заявление фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 08.05.2025
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16:40 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/orban-2015818051.html
Орбан жестко ответил на заявление фон дер Ляйен об Украине
Орбан жестко ответил на заявление фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 08.05.2025
Орбан жестко ответил на заявление фон дер Ляйен об Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X раскритиковал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за призыв ускорить вступление Украины в Евросоюз. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:40:00+03:00
2025-05-08T16:40:00+03:00
в мире
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виктор орбан
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X раскритиковал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за призыв ускорить вступление Украины в Евросоюз."Предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обанкротит Европу и ляжет непосильным бременем на домохозяйства в Центральной Европе. Мы не позволим Брюсселю заставить венгерские семьи платить цену за вступление Украины в ЕС!" — написал политик.На этой неделе Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ускорить процесс присоединения Украины и открыть переговоры по существу с Киевом уже в 2025 году.В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?" Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его мнению, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, при этом вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://ria.ru/20250506/orban-2015405252.html
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в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Орбан жестко ответил на заявление фон дер Ляйен об Украине

Орбан раскритиковал главу ЕК за предложение ускорить вступление Украины в ЕС

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X раскритиковал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за призыв ускорить вступление Украины в Евросоюз.
"Предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обанкротит Европу и ляжет непосильным бременем на домохозяйства в Центральной Европе. Мы не позволим Брюсселю заставить венгерские семьи платить цену за вступление Украины в ЕС!" — написал политик.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
ЕС начал войну против России и проиграл ее, заявил Орбан
6 мая, 22:51
На этой неделе Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ускорить процесс присоединения Украины и открыть переговоры по существу с Киевом уже в 2025 году.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?" Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его мнению, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, при этом вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Орбан раскрыл причины открытого конфликта с Зеленским
5 мая, 20:31
 
В миреУкраинаВенгрияБрюссельВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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