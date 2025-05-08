Орбан жестко ответил на заявление фон дер Ляйен об Украине
Орбан раскритиковал главу ЕК за предложение ускорить вступление Украины в ЕС
© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X раскритиковал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за призыв ускорить вступление Украины в Евросоюз.
"Предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обанкротит Европу и ляжет непосильным бременем на домохозяйства в Центральной Европе. Мы не позволим Брюсселю заставить венгерские семьи платить цену за вступление Украины в ЕС!" — написал политик.
На этой неделе Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ускорить процесс присоединения Украины и открыть переговоры по существу с Киевом уже в 2025 году.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?" Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его мнению, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, при этом вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.