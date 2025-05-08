https://ria.ru/20250508/moskva-2015887541.html

Оркестры Большого и Мариинского театров выступят в Москве в День Победы

Оркестры Большого и Мариинского театров выступят в Москве в День Победы - РИА Новости, 08.05.2025

Оркестры Большого и Мариинского театров выступят в Москве в День Победы

Глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр обоих театров в День Победы 9 мая выступят в Москве днем на Поклонной... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T23:16:00+03:00

2025-05-08T23:16:00+03:00

2025-05-08T23:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

тверь

воронеж

валерий гергиев

денис мацуев

владимир путин

большой театр

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр обоих театров в День Победы 9 мая выступят в Москве днем на Поклонной горе, а вечером - в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "XХIV Московский Пасхальный фестиваль близится к завершению — его кульминацией станут два выступления Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров в столице в день 80-летия Великой Победы. Днем коллектив и маэстро выступят на Поклонной горе, а вечером, совместно с Денисом Мацуевым, - в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского", - говорится в сообщении. Концерт на Поклонной горе состоится в 13.00, а выступление коллектива с Мацуевым в Московской консерватории - в 19.00. В пресс-службе напомнили, что финальной точкой XXIV Московского Пасхального фестиваля станет Тверь, где 10 мая в 13.00 на сцене Тверского областного академического театра драмы выступит Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под руководством Гергиева, а в 19:00 на этой же сцене пройдет концерт прославленного коллектива барочных струнных — Страдивари-ансамбля Мариинского театра под управлением Лоренца Настурики-Гершовичи. XХIV Московский Пасхальный фестиваль проходит с 16 апреля. В рамках симфонической программы Гергиев и музыканты двух возглавляемых им театров выступили в Воронеже, Краснодаре, Владикавказе, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Москве, Казани, Перми, Омске, Томске, Кемерове, Новосибирске, Тюмени, Сургуте, Екатеринбурге, Уфе, Черном Отроге, Оренбурге, Самаре, Доброграде, Нижнем Новгороде, Саранске, Челябинске, Набережных Челнах, Альметьевске, Воткинске и Ижевске. Московский Пасхальный фестиваль был основан в 2002 году по инициативе Гергиева и правительства Москвы, а в 2003 году получил статус всероссийского проекта при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. В 2025 году Московский Пасхальный фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы, министерства культуры Российской Федерации и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Особое внимание в нынешнем сезоне уделено двум важным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского.

https://ria.ru/20250508/kursk-2015847165.html

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