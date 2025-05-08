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Оркестры Большого и Мариинского театров выступят в Москве в День Победы - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:16 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/moskva-2015887541.html
Оркестры Большого и Мариинского театров выступят в Москве в День Победы
Оркестры Большого и Мариинского театров выступят в Москве в День Победы - РИА Новости, 08.05.2025
Оркестры Большого и Мариинского театров выступят в Москве в День Победы
Глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр обоих театров в День Победы 9 мая выступят в Москве днем на Поклонной... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T23:16:00+03:00
2025-05-08T23:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
тверь
воронеж
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денис мацуев
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большой театр
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр обоих театров в День Победы 9 мая выступят в Москве днем на Поклонной горе, а вечером - в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "XХIV Московский Пасхальный фестиваль близится к завершению — его кульминацией станут два выступления Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров в столице в день 80-летия Великой Победы. Днем коллектив и маэстро выступят на Поклонной горе, а вечером, совместно с Денисом Мацуевым, - в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского", - говорится в сообщении. Концерт на Поклонной горе состоится в 13.00, а выступление коллектива с Мацуевым в Московской консерватории - в 19.00. В пресс-службе напомнили, что финальной точкой XXIV Московского Пасхального фестиваля станет Тверь, где 10 мая в 13.00 на сцене Тверского областного академического театра драмы выступит Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под руководством Гергиева, а в 19:00 на этой же сцене пройдет концерт прославленного коллектива барочных струнных — Страдивари-ансамбля Мариинского театра под управлением Лоренца Настурики-Гершовичи. XХIV Московский Пасхальный фестиваль проходит с 16 апреля. В рамках симфонической программы Гергиев и музыканты двух возглавляемых им театров выступили в Воронеже, Краснодаре, Владикавказе, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Москве, Казани, Перми, Омске, Томске, Кемерове, Новосибирске, Тюмени, Сургуте, Екатеринбурге, Уфе, Черном Отроге, Оренбурге, Самаре, Доброграде, Нижнем Новгороде, Саранске, Челябинске, Набережных Челнах, Альметьевске, Воткинске и Ижевске. Московский Пасхальный фестиваль был основан в 2002 году по инициативе Гергиева и правительства Москвы, а в 2003 году получил статус всероссийского проекта при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. В 2025 году Московский Пасхальный фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы, министерства культуры Российской Федерации и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Особое внимание в нынешнем сезоне уделено двум важным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского.
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москва, тверь, воронеж, валерий гергиев, денис мацуев, владимир путин, большой театр, мариинский театр, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Тверь, Воронеж, Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Владимир Путин, Большой театр, Мариинский театр, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
Оркестры Большого и Мариинского театров выступят в Москве в День Победы

Гергиев и оркестры Большого и Мариинского театров выступят 9 мая в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПарк Победы на Поклонной горе в Москве
Парк Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Парк Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр обоих театров в День Победы 9 мая выступят в Москве днем на Поклонной горе, а вечером - в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"XХIV Московский Пасхальный фестиваль близится к завершению — его кульминацией станут два выступления Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров в столице в день 80-летия Великой Победы. Днем коллектив и маэстро выступят на Поклонной горе, а вечером, совместно с Денисом Мацуевым, - в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского", - говорится в сообщении.
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Концерт на Поклонной горе состоится в 13.00, а выступление коллектива с Мацуевым в Московской консерватории - в 19.00.
В пресс-службе напомнили, что финальной точкой XXIV Московского Пасхального фестиваля станет Тверь, где 10 мая в 13.00 на сцене Тверского областного академического театра драмы выступит Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под руководством Гергиева, а в 19:00 на этой же сцене пройдет концерт прославленного коллектива барочных струнных — Страдивари-ансамбля Мариинского театра под управлением Лоренца Настурики-Гершовичи.
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XХIV Московский Пасхальный фестиваль проходит с 16 апреля. В рамках симфонической программы Гергиев и музыканты двух возглавляемых им театров выступили в Воронеже, Краснодаре, Владикавказе, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Москве, Казани, Перми, Омске, Томске, Кемерове, Новосибирске, Тюмени, Сургуте, Екатеринбурге, Уфе, Черном Отроге, Оренбурге, Самаре, Доброграде, Нижнем Новгороде, Саранске, Челябинске, Набережных Челнах, Альметьевске, Воткинске и Ижевске.
Московский Пасхальный фестиваль был основан в 2002 году по инициативе Гергиева и правительства Москвы, а в 2003 году получил статус всероссийского проекта при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. В 2025 году Московский Пасхальный фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы, министерства культуры Российской Федерации и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Особое внимание в нынешнем сезоне уделено двум важным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваТверьВоронежВалерий ГергиевДенис МацуевВладимир ПутинБольшой театрМариинский театр80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия
 
 
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