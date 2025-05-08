https://ria.ru/20250508/moskva-2015827365.html

Президент Таджикистана прибыл в Москву

Президент Таджикистана прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025

Президент Таджикистана прибыл в Москву

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в четверг в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:24:00+03:00

2025-05-08T17:24:00+03:00

2025-05-08T18:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

эмомали рахмон

таджикистан

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в четверг в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. Ожидается, что Рахмон посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​​

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Прибытие президента Таджикистана в Москву Прибытие президента Таджикистана в Москву 2025-05-08T17:24 true PT0M04S

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москва, эмомали рахмон, таджикистан