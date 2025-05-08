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Президент Таджикистана прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:24 08.05.2025 (обновлено: 18:02 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/moskva-2015827365.html
Президент Таджикистана прибыл в Москву
Президент Таджикистана прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Таджикистана прибыл в Москву
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в четверг в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие победы в великой отечественной войне
москва
эмомали рахмон
таджикистан
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в четверг в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. Ожидается, что Рахмон посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​​
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Прибытие президента Таджикистана в Москву
Прибытие президента Таджикистана в Москву
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москва, эмомали рахмон, таджикистан
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Эмомали Рахмон, Таджикистан
Президент Таджикистана прибыл в Москву

Президент Таджикистана Рахмон прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в четверг в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что Рахмон посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​​
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваЭмомали РахмонТаджикистан
 
 
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