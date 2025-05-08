https://ria.ru/20250508/morozhennoe-2015727069.html
Назван регион с самым дорогим мороженым в России
Назван регион с самым дорогим мороженым в России - РИА Новости, 08.05.2025
Назван регион с самым дорогим мороженым в России
Самая высокая стоимость порции мороженого в России оказалась в Мурманской области, на Чукотке и Сахалине, а вот доступнее всего это лакомство оказалось в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T06:03:00+03:00
2025-05-08T06:03:00+03:00
2025-05-08T09:22:00+03:00
россия
мурманская область
чукотка
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763134514_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_9118e77cfc435e4cdb466e76771f5d86.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Самая высокая стоимость порции мороженого в России оказалась в Мурманской области, на Чукотке и Сахалине, а вот доступнее всего это лакомство оказалось в Мордовии, Чечне и Ингушетии, подсчитало РИА Новости по данным Росстата. Так, согласно данным Росстата за март этого года (более свежие данные пока не опубликованы), дороже всего съесть порцию сливочного мороженого весом в 70 граммов обойдется в Мурманской области - 109,3 рубля. Отметку в сотню рублей стоимость порции превысила и в Чукотском автономном округе (АО) - 100,4 рубля за порцию. В пятерку субъектов РФ с самым дорогим мороженым также вошли Сахалинская область - 89,4 рубля, Камчатский край - 85,5 рубля и Адыгея - 79,8 рубля. С другой стороны, доступнее всего это лакомство в Ингушетии (25,2 рубля за порцию), Чечне (33,9 рубля), Мордовии (41,8 рубля), а также в Волгоградской (42 рубля) и Саратовской (43 рубля) областях. Города федерального значения - Москва, Санкт-Петербург и Севастополь - расположились на 10-м, 16-м и 31-м месте, с ценой порции мороженого в 74,7, 70,1 и 64 рубля соответственно. При этом средняя стоимость порции мороженого в стране в марте составила 60,3 рубля.
https://ria.ru/20250420/import-2012426421.html
https://ria.ru/20250420/kitay-2012381126.html
россия
мурманская область
чукотка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763134514_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_fd397dd9917e063bc2cd194acdc859fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мурманская область, чукотка, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Мурманская область, Чукотка, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Назван регион с самым дорогим мороженым в России
Дороже всего мороженое в России стоит в Мурманской области