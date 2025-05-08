https://ria.ru/20250508/mo-2015778428.html

ВСУ до начала перемирия потеряли до 510 военных в зоне действия "Центра"

ВСУ до начала перемирия потеряли до 510 военных в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 08.05.2025

ВСУ до начала перемирия потеряли до 510 военных в зоне действия "Центра"

Российская группировка "Центр" до начала перемирия нанесла поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:20:00+03:00

2025-05-08T13:20:00+03:00

2025-05-08T13:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская группировка "Центр" до начала перемирия нанесла поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Михайловка, Новая Полтавка, Новоалександровка, Котляровка и Алексеевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял до 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобили BATT UMG производства США и Kirpi турецкого производства, пять автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сводке российского ведомства.

https://ria.ru/20250508/estoniya-2015731133.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины