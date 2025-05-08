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ВСУ до начала перемирия потеряли до 510 военных в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 08.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 08.05.2025 (обновлено: 13:39 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/mo-2015778428.html
ВСУ до начала перемирия потеряли до 510 военных в зоне действия "Центра"
ВСУ до начала перемирия потеряли до 510 военных в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 08.05.2025
ВСУ до начала перемирия потеряли до 510 военных в зоне действия "Центра"
Российская группировка "Центр" до начала перемирия нанесла поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:20:00+03:00
2025-05-08T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская группировка "Центр" до начала перемирия нанесла поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Михайловка, Новая Полтавка, Новоалександровка, Котляровка и Алексеевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял до 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобили BATT UMG производства США и Kirpi турецкого производства, пять автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сводке российского ведомства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ до начала перемирия потеряли до 510 военных в зоне действия "Центра"

МО: ВСУ до начала перемирия потеряли до 510 военных в зоне действия "Центра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская группировка "Центр" до начала перемирия нанесла поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Михайловка, Новая Полтавка, Новоалександровка, Котляровка и Алексеевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
"Противник потерял до 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобили BATT UMG производства США и Kirpi турецкого производства, пять автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сводке российского ведомства.
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