https://ria.ru/20250508/mirzieev--2015809099.html
Президент Узбекистана прибыл в Москву
Президент Узбекистана прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Узбекистана прибыл в Москву
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:59:00+03:00
2025-05-08T15:59:00+03:00
2025-05-08T16:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
узбекистан
москва
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.
https://ria.ru/20250508/parad-2015785480.html
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РИА Новости
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Прибытие президента Узбекистана в Москву
Президент Узбекистана прибыл в Москву, где планирует принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости
2025-05-08T15:59
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PT0M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, узбекистан, москва, шавкат мирзиеев
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Узбекистан, Москва, Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана прибыл в Москву
Президент Узбекистана Мирзиеев прибыл в Москву на празднование Дня Победы