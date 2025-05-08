https://ria.ru/20250508/mirzieev--2015809099.html

Президент Узбекистана прибыл в Москву

Президент Узбекистана прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025

Президент Узбекистана прибыл в Москву

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:59:00+03:00

2025-05-08T15:59:00+03:00

2025-05-08T16:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

узбекистан

москва

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​

https://ria.ru/20250508/parad-2015785480.html

узбекистан

москва

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Прибытие президента Узбекистана в Москву Президент Узбекистана прибыл в Москву, где планирует принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости 2025-05-08T15:59 true PT0M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

80-летие победы в великой отечественной войне, узбекистан, москва, шавкат мирзиеев