Россия и Китай подписали меморандум о создании электростанции на Луне
"Роскосмос" и Китай подписали меморандум о строительстве электростанции для МНЛС
У стенда госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум по строительству электростанции для Международной научной станции на Луне, сообщили в четверг в госкорпорации.
"Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции", - говорится в сообщении.
Китай впервые представил грунт с обратной стороны Луны
24 апреля, 07:21
Отмечается, что меморандум включен в список документов, подписанных по итогам встречи президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем 8 мая.
«
"Российская электростанция станет важным вкладом в проект Международной научной лунной станции, которую планируется создать к 2036 году", - добавили в "Роскосмосе".
На станции будут проводить фундаментальные космические исследования и проверку технологий для длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой присутствия человека на Луне. К российско-китайскому проекту по созданию лунной станции уже присоединилось 13 стран.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что в рамках проекта по созданию Международной лунной станции планируется размещение на поверхности Луны электростанции.
Ученый оценил перспективы использования роботов с ИИ на Луне
24 апреля, 09:26