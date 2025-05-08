https://ria.ru/20250508/memorandum-2015799750.html

Россия и Китай подписали меморандум о создании электростанции на Луне

Россия и Китай подписали меморандум о создании электростанции на Луне - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай подписали меморандум о создании электростанции на Луне

"Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум по строительству электростанции для Международной научной станции на Луне,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:19:00+03:00

2025-05-08T15:19:00+03:00

2025-05-08T15:19:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум по строительству электростанции для Международной научной станции на Луне, сообщили в четверг в госкорпорации. "Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции", - говорится в сообщении. Отмечается, что меморандум включен в список документов, подписанных по итогам встречи президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем 8 мая. "Российская электростанция станет важным вкладом в проект Международной научной лунной станции, которую планируется создать к 2036 году", - добавили в "Роскосмосе". На станции будут проводить фундаментальные космические исследования и проверку технологий для длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой присутствия человека на Луне. К российско-китайскому проекту по созданию лунной станции уже присоединилось 13 стран. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что в рамках проекта по созданию Международной лунной станции планируется размещение на поверхности Луны электростанции.

https://ria.ru/20250424/luna-2013090552.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, луна, россия, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий баканов, роскосмос, китайская национальная космическая администрация, китай