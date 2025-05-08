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Россия и Китай подписали меморандум о создании электростанции на Луне - РИА Новости, 08.05.2025
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Наука
 
15:19 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/memorandum-2015799750.html
Россия и Китай подписали меморандум о создании электростанции на Луне
Россия и Китай подписали меморандум о создании электростанции на Луне - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай подписали меморандум о создании электростанции на Луне
"Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум по строительству электростанции для Международной научной станции на Луне,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:19:00+03:00
2025-05-08T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум по строительству электростанции для Международной научной станции на Луне, сообщили в четверг в госкорпорации. "Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции", - говорится в сообщении. Отмечается, что меморандум включен в список документов, подписанных по итогам встречи президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем 8 мая. "Российская электростанция станет важным вкладом в проект Международной научной лунной станции, которую планируется создать к 2036 году", - добавили в "Роскосмосе". На станции будут проводить фундаментальные космические исследования и проверку технологий для длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой присутствия человека на Луне. К российско-китайскому проекту по созданию лунной станции уже присоединилось 13 стран. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что в рамках проекта по созданию Международной лунной станции планируется размещение на поверхности Луны электростанции.
https://ria.ru/20250424/luna-2013090552.html
https://ria.ru/20250424/uchenyj-2013107179.html
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космос - риа наука, луна, россия, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий баканов, роскосмос, китайская национальная космическая администрация, китай
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дмитрий Баканов, Роскосмос, Китайская национальная космическая администрация, Китай
Россия и Китай подписали меморандум о создании электростанции на Луне

"Роскосмос" и Китай подписали меморандум о строительстве электростанции для МНЛС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУ стенда госкорпорации "Роскосмос"
У стенда госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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У стенда госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум по строительству электростанции для Международной научной станции на Луне, сообщили в четверг в госкорпорации.
"Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что меморандум включен в список документов, подписанных по итогам встречи президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем 8 мая.
«
"Российская электростанция станет важным вкладом в проект Международной научной лунной станции, которую планируется создать к 2036 году", - добавили в "Роскосмосе".
На станции будут проводить фундаментальные космические исследования и проверку технологий для длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой присутствия человека на Луне. К российско-китайскому проекту по созданию лунной станции уже присоединилось 13 стран.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что в рамках проекта по созданию Международной лунной станции планируется размещение на поверхности Луны электростанции.
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