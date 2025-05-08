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Косачев высказался о запрете Эстонии на пролет самолета Фицо в Москву
Косачев высказался о запрете Эстонии на пролет самолета Фицо в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Косачев высказался о запрете Эстонии на пролет самолета Фицо в Москву
Запрет Эстонии на пролёт премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на парад Победы является откровенно враждебным актом, заявил вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T09:44:00+03:00
2025-05-08T09:44:00+03:00
2025-05-08T11:02:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Запрет Эстонии на пролёт премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на парад Победы является откровенно враждебным актом, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале. Фицо ранее сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорий словацкого спецборта в РФ, идет поиск альтернативного маршрута. "Запрет на пролет Фицо - ещё один акт продолжающейся войны не смирившихся с разгромом проигравших против победителей во Второй мировой. Акт не просто недружественный, но откровенно враждебный. Пора бы так и классифицировать политику балтийских государств в отношении нашей страны и наших единомышленников", - написал Косачев. Сенатор отметил, что 9 мая - праздник не для стран Балтики, в той войне они большей частью "либо воевали против Красной Армии, либо отсиживались, коллаборационируя с нацистами". "9 мая для таких - день поражения, а не победы. Да и сегодняшний день, 8 мая, в ЕС назвали "днем Европы", а не "победы", хотя без тогдашней победы над нацизмом не было бы и в помине никакой современной Европы", - констатировал Косачев.
https://ria.ru/20250507/rossija-2015686281.html
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Косачев высказался о запрете Эстонии на пролет самолета Фицо в Москву
Косачев назвал запрет Эстонии на пролет самолета Фицо в Москву враждебным актом