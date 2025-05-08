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Россия и КНР оценили перспективы экономического коридора с Монголией

Россия и КНР оценили перспективы экономического коридора с Монголией - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и КНР оценили перспективы экономического коридора с Монголией

Москва и Пекин будут содействовать реализации экономического коридора Россия–Монголия–Китай, высоко оценивают перспективы проекта. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:00:00+03:00

2025-05-08T16:00:00+03:00

2025-05-08T16:00:00+03:00

москва

пекин

россия

монголия

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москва и Пекин будут содействовать реализации экономического коридора Россия–Монголия–Китай, высоко оценивают перспективы проекта. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Стороны высоко оценили перспективы дальнейшего наращивания комплексного взаимодействия в трехстороннем формате с участием Монголии и строительства экономического коридора Россия–Монголия–Китай, будут активно содействовать реализации ключевых совместных проектов и кооперации в рамках данного коридора", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250401/knr-2008698100.html

москва

пекин

россия

монголия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, пекин, россия, монголия, владимир путин, си цзиньпин