Россия и КНР оценили перспективы экономического коридора с Монголией
Москва и Пекин будут содействовать реализации коридора Россия–Монголия–Китай
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москва и Пекин будут содействовать реализации экономического коридора Россия–Монголия–Китай, высоко оценивают перспективы проекта.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
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"Стороны высоко оценили перспективы дальнейшего наращивания комплексного взаимодействия в трехстороннем формате с участием Монголии и строительства экономического коридора Россия–Монголия–Китай, будут активно содействовать реализации ключевых совместных проектов и кооперации в рамках данного коридора", - говорится в заявлении.