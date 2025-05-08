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В Колумбии прошла международная конференция к 80-летию Победы - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
04:38 08.05.2025 (обновлено: 09:55 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/konferentsiya-2015724010.html
В Колумбии прошла международная конференция к 80-летию Победы
В Колумбии прошла международная конференция к 80-летию Победы - РИА Новости, 08.05.2025
В Колумбии прошла международная конференция к 80-летию Победы
Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию окончания Второй мировой войны и победе СССР, прошла в столице Колумбии, сообщили в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T04:38:00+03:00
2025-05-08T09:55:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
колумбия
ссср
ленинград
80-летие победы в великой отечественной войне
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БОГОТА, 8 мая – РИА Новости. Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию окончания Второй мировой войны и победе СССР, прошла в столице Колумбии, сообщили в российской дипмиссии в Боготе. "Совместно с боготинским Университетом Колехио-Майор-де-Кундинамарка и при поддержке комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда была организована традиционная международная научно-практическая конференция", — говорится в сообщении на сайте дипмиссии. Темами обсуждения стали события Великой Отечественной войны, советско-колумбийские отношения и послевоенное восстановление СССР. В мероприятии приняли участие более 100 человек, включая представителей научных и общественных кругов. С докладами выступили члены местного экспертного сообщества, председатель Координационного совета российских соотечественников в Колумбии Дина Максимова, а также по видеосвязи – представители Университета ИТМО и директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик. Посольство России представили помощник военного атташе Сергей Козловский и первый секретарь Артур Кусаев. По завершении мероприятия участникам предложили блюда солдатской полевой кухни времен Великой Отечественной войны, приготовленные поваром российской дипмиссии.
https://ria.ru/20250508/karakas-2015717432.html
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колумбия, ссср, ленинград, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Колумбия, СССР, Ленинград, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Колумбии прошла международная конференция к 80-летию Победы

В столице Колумбии Боготе прошла международная конференция к 80-летию Победы

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике КолумбииМеждународная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию окончания Второй мировой войны и победе СССР, в Боготе
Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию окончания Второй мировой войны и победе СССР, в Боготе - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Колумбии
Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию окончания Второй мировой войны и победе СССР, в Боготе
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БОГОТА, 8 мая – РИА Новости. Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию окончания Второй мировой войны и победе СССР, прошла в столице Колумбии, сообщили в российской дипмиссии в Боготе.
«
"Совместно с боготинским Университетом Колехио-Майор-де-Кундинамарка и при поддержке комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда была организована традиционная международная научно-практическая конференция", — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.
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Темами обсуждения стали события Великой Отечественной войны, советско-колумбийские отношения и послевоенное восстановление СССР. В мероприятии приняли участие более 100 человек, включая представителей научных и общественных кругов.
С докладами выступили члены местного экспертного сообщества, председатель Координационного совета российских соотечественников в Колумбии Дина Максимова, а также по видеосвязи – представители Университета ИТМО и директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик.
Посольство России представили помощник военного атташе Сергей Козловский и первый секретарь Артур Кусаев.
По завершении мероприятия участникам предложили блюда солдатской полевой кухни времен Великой Отечественной войны, приготовленные поваром российской дипмиссии.
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