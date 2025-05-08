В Колумбии прошла международная конференция к 80-летию Победы
В столице Колумбии Боготе прошла международная конференция к 80-летию Победы
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике КолумбииМеждународная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию окончания Второй мировой войны и победе СССР, в Боготе
Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию окончания Второй мировой войны и победе СССР, в Боготе
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БОГОТА, 8 мая – РИА Новости. Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию окончания Второй мировой войны и победе СССР, прошла в столице Колумбии, сообщили в российской дипмиссии в Боготе.
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"Совместно с боготинским Университетом Колехио-Майор-де-Кундинамарка и при поддержке комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда была организована традиционная международная научно-практическая конференция", — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.
Темами обсуждения стали события Великой Отечественной войны, советско-колумбийские отношения и послевоенное восстановление СССР. В мероприятии приняли участие более 100 человек, включая представителей научных и общественных кругов.
С докладами выступили члены местного экспертного сообщества, председатель Координационного совета российских соотечественников в Колумбии Дина Максимова, а также по видеосвязи – представители Университета ИТМО и директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик.
Посольство России представили помощник военного атташе Сергей Козловский и первый секретарь Артур Кусаев.
По завершении мероприятия участникам предложили блюда солдатской полевой кухни времен Великой Отечественной войны, приготовленные поваром российской дипмиссии.