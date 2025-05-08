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Китайские компании заинтересовались проектом производства СПГ в Усть-Луге - РИА Новости, 08.05.2025
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15:09 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/kompanii-2015797469.html
Китайские компании заинтересовались проектом производства СПГ в Усть-Луге
Китайские компании заинтересовались проектом производства СПГ в Усть-Луге - РИА Новости, 08.05.2025
Китайские компании заинтересовались проектом производства СПГ в Усть-Луге
Китайские компании заинтересовались вхождением в проект производства сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге на Балтике, и размер их возможной доли будет... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:09:00+03:00
2025-05-08T15:09:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Китайские компании заинтересовались вхождением в проект производства сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге на Балтике, и размер их возможной доли будет определяться в ходе переговорного процесса, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. В четверг в Кремле проходили переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Отвечая на вопрос о том, на какую долю могут претендовать китайские компании, которые заинтересовались проектом в Усть-Луге, Новак сказал: "Это предмет переговоров". Также он сказал, что какие-либо сроки этого процесса главами России и Китая на переговорах пока не определены. "Точно лидеры не определяют. Переговорный процесс", - отметил он.
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экономика, цены на нефть, россия, усть-луга, китай, александр новак, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Усть-Луга, Китай, Александр Новак, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Китайские компании заинтересовались проектом производства СПГ в Усть-Луге

Новак: Китай заинтересовался проектом производства СПГ в Усть-Луге на Балтике

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Китайские компании заинтересовались вхождением в проект производства сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге на Балтике, и размер их возможной доли будет определяться в ходе переговорного процесса, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
В четверг в Кремле проходили переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Отвечая на вопрос о том, на какую долю могут претендовать китайские компании, которые заинтересовались проектом в Усть-Луге, Новак сказал: "Это предмет переговоров".
Также он сказал, что какие-либо сроки этого процесса главами России и Китая на переговорах пока не определены. "Точно лидеры не определяют. Переговорный процесс", - отметил он.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Си Цзиньпин высказался о важности партнерских отношений с Россией
Вчера, 14:32
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияУсть-ЛугаКитайАлександр НовакВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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