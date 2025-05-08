https://ria.ru/20250508/kitay-2015790534.html

Россия и Китай проводят независимую внешнюю политику, заявил Путин

Россия и Китай проводят независимую внешнюю политику, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай проводят независимую внешнюю политику, заявил Путин

Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, заинтересованы построении справедливого мнополярного миропорядка, заявил президент... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:37:00+03:00

2025-05-08T14:37:00+03:00

2025-05-08T14:37:00+03:00

россия

китай

владимир путин

в мире

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, заинтересованы построении справедливого мнополярного миропорядка, заявил президент России Владимир Путин. "При рассмотрении ключевых международных и региональных проблем было подтверждено, что подходы России и Китая совпадают или очень близки. Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, заинтересованы в формировании более справедливого и демократического многополярного мироустройства", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов.

https://ria.ru/20250508/putin-2015789994.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, владимир путин, в мире, си цзиньпин