https://ria.ru/20250508/kitay-2015790534.html
Россия и Китай проводят независимую внешнюю политику, заявил Путин
Россия и Китай проводят независимую внешнюю политику, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай проводят независимую внешнюю политику, заявил Путин
Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, заинтересованы построении справедливого мнополярного миропорядка, заявил президент... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:37:00+03:00
2025-05-08T14:37:00+03:00
2025-05-08T14:37:00+03:00
россия
китай
владимир путин
в мире
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, заинтересованы построении справедливого мнополярного миропорядка, заявил президент России Владимир Путин. "При рассмотрении ключевых международных и региональных проблем было подтверждено, что подходы России и Китая совпадают или очень близки. Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, заинтересованы в формировании более справедливого и демократического многополярного мироустройства", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов.
https://ria.ru/20250508/putin-2015789994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, в мире, си цзиньпин
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире, Си Цзиньпин
Россия и Китай проводят независимую внешнюю политику, заявил Путин
Путин: Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику