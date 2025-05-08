https://ria.ru/20250508/kitay-2015786650.html

Путин рассказал об инвестиционном сотрудничестве с Китаем

Путин рассказал об инвестиционном сотрудничестве с Китаем - РИА Новости, 08.05.2025

Путин рассказал об инвестиционном сотрудничестве с Китаем

Активно развивается инвестиционное сотрудничество между РФ и Китаем, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:19:00+03:00

2025-05-08T14:19:00+03:00

2025-05-08T15:57:00+03:00

китай

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Активно развивается инвестиционное сотрудничество между РФ и Китаем, заявил президент России Владимир Путин."Активно развивается инвестиционное сотрудничество, осуществляются или готовятся к реализации около 90 приоритетных российско-китайских проектов на сумму порядка 200 миллиардов долларов в таких областях, как промышленное производство, транспорт, логистика, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина, прошедшие в четверг в Кремле, завершились, они продолжались около трех с половиной часов.

https://ria.ru/20250508/rossiya-2015785683.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, экономика, владимир путин