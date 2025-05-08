Путин рассказал об инвестиционном сотрудничестве с Китаем
Путин заявил, что инвестиционное сотрудничество с Китаем активно развивается
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. 8 мая 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. 8 мая 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Активно развивается инвестиционное сотрудничество между РФ и Китаем, заявил президент России Владимир Путин.
"Активно развивается инвестиционное сотрудничество, осуществляются или готовятся к реализации около 90 приоритетных российско-китайских проектов на сумму порядка 200 миллиардов долларов в таких областях, как промышленное производство, транспорт, логистика, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина, прошедшие в четверг в Кремле, завершились, они продолжались около трех с половиной часов.