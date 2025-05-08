https://ria.ru/20250508/kiev-2015826277.html

Киеву не удалось запугать иностранных лидеров, заявил Ушаков

Киеву не удалось запугать иностранных лидеров, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.05.2025

Киеву не удалось запугать иностранных лидеров, заявил Ушаков

Планы Киева запугать иностранных лидеров, чтобы те не приезжали в Москву на парад Победы, были сорваны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:19:00+03:00

2025-05-08T17:19:00+03:00

2025-05-08T17:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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юрий ушаков

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Планы Киева запугать иностранных лидеров, чтобы те не приезжали в Москву на парад Победы, были сорваны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Первому каналу. "Из Киева было много сигналов. С помощью этих сигналов украинские власти пытались запугать иностранных лидеров, чтобы те не приезжали в Москву... Иностранные лидеры - люди гордые, самостоятельные. Конечно, они не испугались. И практически все лидеры, которых мы приглашали, они уже в Москве или прибудут в ближайшие часы", - сказал Ушаков. "Уверенно могу сказать, что эти планы были сорваны. Они были сорваны участием многих государств в наших торжествах", - добавил он. Ранее Ушаков сообщал, что на параде Победы в Москве на высшем уровне будут представлены 29 государств, 34 страны направят представителей министерств обороны.

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Варвара Скокшина

в мире, москва, киев, россия, юрий ушаков, 80-летие победы в великой отечественной войне