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Киеву не удалось запугать иностранных лидеров, заявил Ушаков
Киеву не удалось запугать иностранных лидеров, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.05.2025
Киеву не удалось запугать иностранных лидеров, заявил Ушаков
Планы Киева запугать иностранных лидеров, чтобы те не приезжали в Москву на парад Победы, были сорваны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:19:00+03:00
2025-05-08T17:19:00+03:00
2025-05-08T17:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Планы Киева запугать иностранных лидеров, чтобы те не приезжали в Москву на парад Победы, были сорваны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Первому каналу. "Из Киева было много сигналов. С помощью этих сигналов украинские власти пытались запугать иностранных лидеров, чтобы те не приезжали в Москву... Иностранные лидеры - люди гордые, самостоятельные. Конечно, они не испугались. И практически все лидеры, которых мы приглашали, они уже в Москве или прибудут в ближайшие часы", - сказал Ушаков. "Уверенно могу сказать, что эти планы были сорваны. Они были сорваны участием многих государств в наших торжествах", - добавил он. Ранее Ушаков сообщал, что на параде Победы в Москве на высшем уровне будут представлены 29 государств, 34 страны направят представителей министерств обороны.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, москва, киев, россия, юрий ушаков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Киев, Россия, Юрий Ушаков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Киеву не удалось запугать иностранных лидеров, заявил Ушаков
Ушаков: Киев не смог запугать иностранных лидеров, чтобы те не приехали в Москву