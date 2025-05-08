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Киеву не удалось запугать иностранных лидеров, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:19 08.05.2025 (обновлено: 17:23 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/kiev-2015826277.html
Киеву не удалось запугать иностранных лидеров, заявил Ушаков
Киеву не удалось запугать иностранных лидеров, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.05.2025
Киеву не удалось запугать иностранных лидеров, заявил Ушаков
Планы Киева запугать иностранных лидеров, чтобы те не приезжали в Москву на парад Победы, были сорваны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:19:00+03:00
2025-05-08T17:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Планы Киева запугать иностранных лидеров, чтобы те не приезжали в Москву на парад Победы, были сорваны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Первому каналу. "Из Киева было много сигналов. С помощью этих сигналов украинские власти пытались запугать иностранных лидеров, чтобы те не приезжали в Москву... Иностранные лидеры - люди гордые, самостоятельные. Конечно, они не испугались. И практически все лидеры, которых мы приглашали, они уже в Москве или прибудут в ближайшие часы", - сказал Ушаков. "Уверенно могу сказать, что эти планы были сорваны. Они были сорваны участием многих государств в наших торжествах", - добавил он. Ранее Ушаков сообщал, что на параде Победы в Москве на высшем уровне будут представлены 29 государств, 34 страны направят представителей министерств обороны.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Киев, Россия, Юрий Ушаков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Киеву не удалось запугать иностранных лидеров, заявил Ушаков

Ушаков: Киев не смог запугать иностранных лидеров, чтобы те не приехали в Москву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Планы Киева запугать иностранных лидеров, чтобы те не приезжали в Москву на парад Победы, были сорваны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Первому каналу.
«
"Из Киева было много сигналов. С помощью этих сигналов украинские власти пытались запугать иностранных лидеров, чтобы те не приезжали в Москву... Иностранные лидеры - люди гордые, самостоятельные. Конечно, они не испугались. И практически все лидеры, которых мы приглашали, они уже в Москве или прибудут в ближайшие часы", - сказал Ушаков.
"Уверенно могу сказать, что эти планы были сорваны. Они были сорваны участием многих государств в наших торжествах", - добавил он.
Ранее Ушаков сообщал, что на параде Победы в Москве на высшем уровне будут представлены 29 государств, 34 страны направят представителей министерств обороны.
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