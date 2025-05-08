https://ria.ru/20250508/intervidenie-2015868091.html

Россия и Китай будут поощрять участие своих представителей в "Интервидении"

Россия и Китай будут поощрять участие своих представителей в "Интервидении" - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай будут поощрять участие своих представителей в "Интервидении"

Россия и Китай договорились поощрять участие своих представителей в новых международных музыкальных конкурсах, проводимых по инициативе двух стран, включая... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:36:00+03:00

2025-05-08T20:36:00+03:00

2025-05-08T20:36:00+03:00

культура

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай договорились поощрять участие своих представителей в новых международных музыкальных конкурсах, проводимых по инициативе двух стран, включая "Интервидение", говорится в совместном заявлении РФ и Китая о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. В документе, опубликованном на сайте Кремля, сообщается, что стороны договорились продолжать реализовывать на высоком уровне мероприятия в рамках Годов культуры России – Китая в 2024–2025 годах, поддерживать традицию проведения библиотечного форума, фестивалей национальных культур и таких мероприятий, как "Китайский Новый год в Москве" и "Российско-Китайская ярмарка культуры и искусства", а также организацию "Московских сезонов в Пекине". "Поощрять участие представителей сторон в новых международных музыкальных конкурсах, проводимых по инициативе России или Китая, включая международный музыкальный конкурс "Интервидение". Продвигать дальнейшее развитие межрегиональных связей, повышать роль работающих на основе принципа взаимности культурных центров двух стран", - говорится в заявлении. Кроме того, Россия и Китай намерены развивать сотрудничество в сфере кинематографии, способствовать расширению совместного кинопроизводства, установлению и углублению прямых контактов между деятелями и организациями в данной сфере. "Приступить к выполнению плана действий в области совместного кинопроизводства до 2030 года, утвержденного Министерством культуры Российской Федерации и Государственным управлением по делам кинематографии Китайской Народной Республики. Поощрять проведение таких культурных мероприятий в области кино, как традиционные обменные кинофестивали и недели анимационного кино, поддерживать учреждение российской стороной Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии, положительно рассмотреть возможность представления фильмов и направления деятелей киноиндустрии для участия в профильных конкурсных мероприятиях", - отмечается в документе. Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

https://ria.ru/20241027/kino-1980358039.html

https://ria.ru/20240822/intervidenie-1967730455.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин